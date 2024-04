Olympia

17:24 Uhr

Augsburger Slalomkanute Christos Tsakmakis trägt die olympische Fackel

Plus Christos Tsakmakis hat schon dreimal selbst an den Olympischen Spielen teilgenommen, vor den Spielen in Paris durfte er auf der griechischen Insel Paros das Feuer entzünden.

Von Marianne Stenglein, Marianne Stenglein, Andrea Bogenreuther

Knapp 100 Tage vor den Spielen in Paris erlebte der Augsburger Kanuslalomsportler Christos Tsakmakis im Heimatland seiner Eltern, in Griechenland, einen ganz besonderen olympischen Moment. Er war als Fackelläufer der olympischen Flamme ausgewählt worden und trug das Feuer auf der Insel Paros über einen von fünf Abschnitten, bevor es danach seinen Weg nach Frankreich fortsetzte, wo es am 8. Mai in Marseille ankommen wird.

Verantwortlich für die Zeremonie zum Anzünden der olympischen Flamme ist das Griechische Olympische Komitee. Dort hatte sich Tsakmakis, der selbst bereits an drei Olympischen Spielen teilgenommen hat, beworben. Eigentlich hatte er sich zuerst gewünscht, auf der Insel Santorini zu laufen, "weil die Kulisse dort einfach spektakulär gewesen wäre", aber auch als ihm die Insel Paros angeboten wurde, nahm er begeistert an. "Es war einfach nur gigantisch. Ich habe es sehr genossen. Ich habe dort so viele nette und sympathische Menschen kennengelernt. Mit einigen bin ich bis heute in Kontakt", berichtet der 36-jährige Sportler von Kanu Schwaben Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen