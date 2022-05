Porträt

11:52 Uhr

Im Augsburger Wildwasser fühlt sich Ricarda Funk zuhause

Olympiasiegerin Ricarda Funk muss sich am Wochenende für die Kanuslalom-WM in Augsburg qualifizieren.

Plus Ricarda Funk ist Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Am Wochenende kämpft sie in ihrer Wahlheimat Augsburg um einen Startplatz für die nächste Weltmeisterschaft.

Von Andrea Bogenreuther

Schon als junges Mädchen hat Ricarda Funk anschauliche Worte für ihren Sport gefunden. „Das Wasser und seine Strömung ist unser Element, wir versuchen es zu nutzen und zu überlisten. Kanuslalom ist eine Faszination, die man nicht erklären kann, sondern erleben muss“, beschrieb sie als Schülerin des Rheingymnasiums Sinzig einst ihren Alltag als Leistungssportlerin. Damals absolvierte sie um 5 Uhr morgens ihre ersten Trainingseinheiten auf dem Wasser und klebte den Schulstoff in Klarsichthüllen auf ihr Boot, um während des Paddelns zu lernen.

