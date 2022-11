Porträt

Wie Rani Khedira aus dem Schatten seines Bruders tritt

Plus Rani Khedira galt als talentierter, die großen Erfolge aber feierte sein älterer Bruder Sami. Nun ist der 28-Jährige aber auf dem Weg zur WM in Katar.

Von Marco Scheinhof

Rani Khedira liebt es ruhig. Er mag die ganz große Aufregung nicht, die sich aber wegen des Berliner Höhenfluges lange kaum vermeiden ließ. Union ist einige Zeit Tabellenführer der Fußball-Bundesliga gewesen, was in München für Verärgerung, im Rest Fußball-Deutschlands für Bewunderung sorgte. Seit Sonntag sind die alten Verhältnisse zurechtgerückt. Union steht nicht mehr ganz oben, der Alltag in Köpenick ist wieder etwas beschaulicher. Ganz so, wie es Khedira mag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

