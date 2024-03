Radsport

10:30 Uhr

Augsburger Radprofi Marco Brenner feiert seine persönliche Premiere

Plus Radprofi Marco Brenner kämpft seit seinem Debüt 2021 um den ersten Rennsieg seiner Karriere. Auf der ersten Etappe des Rennen "Coppi e Bartali" klappte es endlich.

Von Robert Götz

Drei Jahre hatte Marco Brenner hart darauf hingearbeitet: Am Dienstagnachmittag war es dann so weit. Der 21-jährige Augsburger gewann seine erste Rennetappe als Radprofi. Zum Start der "39. Settimana Internazionale Coppi e Bartali“, einer Fünf-Etappen-Rundfahrt der zweiten Kategorie von Pesaro nach Forli, düpierte der Fahrer vom Schweizer Tudor Pro Cycling Team die ganze Konkurrenz und stürmte in der italienischen Hafenstadt Pesaro, südlich von Rimini, an der Adriaküste zum Sieg. „Es ist einfach ein tolles Gefühl“, erklärte der Augsburger am Dienstag gegenüber unserer Redaktion.

Marco Brenner attackiert auf der letzten Abfahrt

„Wir haben unseren Plan genauso ausgeführt, wie wir es gewollt haben“, freute sich Brenner. Auf der 110 Kilometer langen Etappe rund um Pesaro schien alles auf einen Zielsprint hinzudeuten. Doch dann attackierte Brenner. Seine Teamkollegen hatten ihn vor der letzten Abfahrt in die Spitzengruppe gebracht und dann startete Brenner bergab den Angriff, fuhr sich mutig einen kleinen Vorsprung heraus, den er dann als Solist die letzten beiden Kilometer bis ins Ziel verteidigte. Mit einer Sekunde Rückstand wurde der Italiener Matteo Maluchelli (JCL Team Ukyo) im Sprint der Verfolger Zweiter vor dem Belgier Jenno Berckmoes (Lotto – Dstny). „Ich hatte eine richtig gute Unterstützung vom Team“, freute sich Brenner, der seit diesem Jahr für den Schweizer Zweit-Divisionär startet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen