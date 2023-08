Rad-WM: Bronze für Deutschland in der Mixed-Staffel

Auch auf der Straße gibt es bei der WM eine Medaille für das deutsche Rad-Team. Die Mixed-Staffel im Zeitfahren schafft es erneut auf das Podest.

Die deutsche Mixed-Staffel hat bei den Rad-Weltmeisterschaften in Glasgow die Bronzemedaille im Straßen-Zeitfahren gewonnen.

Miguel Heidemann, Jannik Steimle, Max Walscheid, Ricarda Bauernfeind, Lisa Klein und Franziska Koch mussten sich auf dem 40,3 Kilometer langen Kurs nur Titelverteidiger Schweiz und Frankreich geschlagen geben. Der Rückstand auf den alten und neuen Weltmeister betrug 51 Sekunden.

Bei der vierten Ausgabe des Wettbewerbs war es bereits die dritte deutsche Medaille. Nach Silber 2019 in Harrogate gab es 2021 bei der WM in Belgien sogar Gold. Im vergangenen Jahr in Australien hatte es nur zu Platz vier gereicht.

Das deutsche Team lieferte eine starke Vorstellung ab. Schon zur Halbzeit hatten die Männer die viertbeste Zeit vorgelegt. Danach profitierten Bauernfeind und Co. auch von einem technischen Defekt der Italienerin Silvia Persico. Denn die Squadra Azzurra hatte nach dem Wechsel noch auf Platz drei gelegen.

Fahrer aus zweiter Reihe

Der sportliche Wert der Veranstaltung ist allerdings überschaubar. Viele Mannschaften wie die Niederlande schickten nur Fahrer aus der zweiten Reihe ins Rennen. Auch Deutschland war nicht mit den besten Zeitfahrern am Start. Belgien hatte sogar gar keine Mannschaft gemeldet.

Frenetisch gefeiert wurde indes das afghanische Team, das erstmals eine Mannschaft gemeldet hatte. Mit dabei waren auch die beiden Schwestern Fariba und Yulduz Hashimi sowie Zahra Rezayee, die nach dem Umsturz im August 2021 fliehen mussten und derzeit in Italien leben. Dass es der letzte Platz mit großem Rückstand wurde, war da eher zweitrangig.

Auf der Straße werden die Wettbewerbe im Elitebereich mit dem Einzelzeitfahren der Frauen am Donnerstag in Stirling fortgesetzt. Die Männer folgen am Freitag.

(dpa)