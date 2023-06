So hat Georg Zimmermann seinen bisher größten Erfolg erlebt

Plus Beim Criterium du Dauphine gewinnt der Augsburger eine Etappe. Vor allem für die anstehende Tour de France gibt das dem 25-Jährigen viel Selbstvertrauen.

Ein bisschen gefeiert hatte Georg Zimmermann. Kurz anstoßen mit den Teamkollegen, das musste sein nach einem solchen Erfolg. Auch wenn einen Tag später die nächste Etappe anstand. Am Freitag hatte der Augsburger Radprofi die sechste Etappe beim Criterium du Dauphine gewonnen, es war sein bisher größter Erfolg. Ein besonderer Moment, den es zu genießen galt. "Das war schon sehr emotional, ich war einfach glücklich", sagte Zimmermann am Montag nach seiner Rückkehr nach Augsburg.

Im Sprint hatte sich Zimmermann gegen den Franzosen Mathieu Burgaudeau durchgesetzt. Auf den letzten 300 Metern war der Augsburger einfach stärker, nachdem sich sein Rivale noch einmal herangekämpft hatte. "Das gibt natürlich Selbstvertrauen", sagte Zimmermann. Vor allem für die Tour de France, die in wenigen Wochen ansteht. Offiziell ist Zimmermann noch nicht nominiert, er geht aber fest davon aus, bei der prestigeträchtigen Frankreich-Rundfahrt dabei zu sein. "Ich mache mir da keine Sorgen", meinte der 25-Jährige selbstbewusst. Am kommenden Montag wird sein Teamchef entscheiden, wen er mit zur Tour nimmt. Es wäre eine große Überraschung, würde Zimmermann fehlen.