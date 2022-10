Segeln

16:03 Uhr

Segler Philipp Autenrieth: "Was für ein schöner Tag, um Weltmeister zu werden"

Der Augsburger Segler Philipp Autenrieth und seine Segel-Partnerin Luise Wanser werden in Israel Weltmeister in der Klasse der olympischen 470er-Jollen.

Plus Philipp Autenrieth ist Weltmeister in der 470er-Jolle – trotz eines großen Patzers im Medal Race. Jetzt blickt er mit seiner Segel-Partnerin Luise Wanser in Richtung Olympische Spiele.

Von Volker Göbner

Mit einer souveränen Leistung in den ersten elf Wettfahrten der Weltmeisterschaft der 470er-Jollen in Sdot-Yam in Israel haben die Hamburgerin Luise Wanser und ihr Augsburger Vorschoter Philipp Autenrieth den Titel gewonnen. Schon vor dem abschließenden Medal Race der besten zehn Teams war ihnen der Sieg sicher. Sie hatten einen uneinholbaren Vorsprung von 22 Punkten und mussten in diesem finalen Rennen am Samstag nur antreten. Nach einem guten Start lagen sie knapp an der Spitze des kleinen Feldes, als sie einer anderen Crew die Vorfahrt nahmen. Nur ein paar Zentimeter fehlten, aber die Italiener touchierten das deutsche Boot. Wanser/Autenrieth mussten umgehend einen Strafkringel segeln – und waren am Ende der Flotte.

