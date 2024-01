Handball-EM 2024: Hier sehen Sie Frankreich gegen Österreich live im Free-TV und Stream

Bei der Handball-EM 2024 ist das Spiel Frankreich - Österreich live im Free-TV und Stream zu sehen. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Übertragung und Uhrzeit.

Bislang übertreffen die ÖFB-Herren bei der Handball-EM 2024 alle Erwartungen. Trotz ihrer Rolle als Underdog sorgten sie zuletzt regelmäßig für Furore, haben Stand jetzt noch kein einziges Spiel verloren. Dementsprechend wittern sie nun die Chance, erstmals überhaupt in das Halbfinale einer Handball-Eurpameisterschaft einzuziehen.

Zuvor steht für die Österreicher jedoch in der Hauptrunde das richtungsweisende Duell gegen Frankreich auf dem Programm. Die Franzosen erzielten in den letzten drei EM-Partien jeweils 30+ Tore, zuletzt gegen Island sogar 39. Damit gehen sie als klarer Favorit in die Partie gegen Österreich. Generell gelten sie als Mitfavorit auf den begehrten EM-Titel.

Nachdem das von Aleš Pajovič trainierte ÖFB-Team zuletzt gegen Nationen wie Spanien, Kroatien und Deutschland punkten konnte, wird das Spiel gegen Frankreich mit Spannung erwartet. Österreich wird sich aller Voraussicht nach nicht verstecken, doch Frankreich ist und bleibt ein sehr ernst zu nehmender Gegner.Alle wichtigen Infos rund um die Live-Übertragung von Frankreich - Österreich im Free-TV und Stream sowie den Termin und die Uhrzeit haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Handball-EM 2024: Frankreich trifft auf Österreich - Termin und Anstoßzeit

Das Hauptrunden-Duell Frankreich - Österreich findet am Montag, dem 22. Januar 2024, statt. Der Anwurf ist für 18 Uhr geplant, ausgetragen wird die Partie in der Kölner Lanxess Arena.

Übertragung der Handball-EM 2024: Frankreich - Österreich live im Free-TV und Stream

Der kostenpflichtige Streamingdienst Dyn hat sich die Übertragungsrechte für die Handball-EM 2024 gesichert. Folglich gibt es dort alle Spiele des Turniers in voller Länge zu sehen, allerdings ist dafür ein Abonnement nötig. Derzeit bietet der Streamingdienst ein solches ab 12,50 € im Monat an. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, kostenlos zumindest einige Spiele der Handball-EM 2024 zu verfolgen.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragung der DHB-Matches. Darüber hinaus gibt es ausgewählte Partien des Turniers auch im kostenlosen Livestream des ZDF und der ARD zu sehen. Das Duell Frankreich - Österreich wird leider nicht im Free-TV übertragen, dafür aber im ZDF-Livestream. Die Übertragung beginnt um 17.50 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Hier noch einmal alle Eckdaten zur Partie Frankreich - Österreich auf einen Blick:

Spiel: Frankreich vs. Österreich

vs. Datum: 22. Januar 2024

22. Januar 2024 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Stadion: Lanxess Arena , Köln

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Dyn

Dyn Übertragung im Gratis-Livestream: ZDF

Frankreich - Österreich: So sieht die Bilanz der beiden Teams aus

Frankreich und Österreich treten am Montag zum fünften Mal gegeneinander an. Das Premierenduell, welches im Februar 1977 stattfand, konnten die Franzosen damals mit 19:15 für sich entscheiden. Seither feierte die französische Mannschaft drei Siege in Folge gegen Österreich, bei denen sie jeweils 30+ Tore erzielten. Letztmals trafen Frankreich und Österreich im Januar 2021 bei der WM aufeinander. Dabei setzten sich die Franzosen mit 35:28 gegen das ÖHB-Team durch. Ob sie auch am Montag überlegen sein werden, bleibt abzuwarten.