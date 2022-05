UEFA plant wohl neues Turnier mit besten CL-Teams

Kommt ein weiteres Turnier auf den europäischen Fußball zu? Die UEFA soll offenbar die besten Champions-League-Teams mit einem neuen Wettbewerb belohnen wollen.

Dem europäischen Klubfußball steht offenbar ein weiterer Wettbewerb ins Haus. Nach der jüngst aus dem Boden gestampften Europa Conference League, die als Unterbau von Europa League und Champions League gilt, könnte nun noch ein Turnier mit vier Mannschaften zu Saisonbeginn in den Spielplan aufgenommen werden.

Wie die Agentur Associated Press (AP) berichtet, diskutiert die Europäische Fußball-Union (UEFA) über ein solches Minievent. Startberechtigt wären demnach die besten vier Teams der Champions-League-Vorrunde, die ab 2024 in einem Liga-System ausgespielt wird. Bislang bestritt der Sieger der Königsklasse im Spätsommer immer das UEFA-Super-Cup-Spiel gegen den Europa-League-Gewinner. Hier könnte künftig der Triumphator der Europa Conference League zu weiteren Spielehren kommen.

Video: SID

UEFA denkt auch über Final-Four-Turnier der Champions League nach

Bei der UEFA, die erst vor wenigen Jahren auch die Nations League für Nationalmannschaften ins Leben rief, gab es immer wieder Überlegungen, die finale Phase der Champions League in Form eines Final-Four-Turniers auszutragen. In Anlehnung an andere Sportarten wie Basketball oder Handball.

Ein organisatorischer Test war das Final-Turnier der Champions League im ersten Corona-Herbst, als die K.o.-Spiele über eine Woche verteilt in Lissabon ausgetragen wurden. Ein Final-Four-Turnier hätte jedoch den Nachteil, dass zwei Halbfinal-Spiele weniger ausgetragen würden, womit entsprechende Einnahmen wegfielen. Zudem wäre die Auswahl der Austragungsorte begrenzt, da eine Stadt vier Teams mit ihren Fans beherbergen müsste.

Daher könnte die UEFA nun womöglich umschwenken - und hätte drei oder vier weitere Spiele zu vermarkten. Funktionärsherz, was willst du mehr? (mit dpa)