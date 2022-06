Pressestimmen zum 1:1 der DFB-Elf gegen Ungarn: "Erhebliche Mängel"

Die DFB-Elf hat in der Nations League wieder nicht gewonnen: In den Pressestimmen wird Deutschland nach dem 1:1 gegen Ungarn deutlich kritisiert.

Deutschland wartet in der Nations League weiter auf einen Sieg: Die Mannschaft kam am Samstag gegen Ungarn auf das vierte 1:1 in Folge. Zsolt Nagy hatte schon in der sechsten Minute für Ungarn getroffen. Jonas Hofmann gelang in der neunten Minute der schnelle Ausgleich für die deutsche Nationalmannschaft. Danach folgten aber keine Tore mehr.

In den Pressestimmen gibt es deutliche Kritik an der DFB-Elf, der es an der richtigen Körpersprache, Tempo und Spielidee gefehlt habe. Hier lesen Sie, was die deutsche Presse zum Deutschland-Spiel gegen Ungarn in der UEFA Nations League schreibt.

Ungarn gegen Deutschland: Deutsche Pressestimmen

"Die deutsche Nationalmannschaft scheint in der Nations League das Siegen verlernt zu haben. Nachdem sich das Team von Hansi Flick schon in den Auftakt-Partien in Italien und gegen England jeweils mit einem 1:1 hatte begnügen müssen, reichte es auch am Samstagabend gegen Ungarn nur zu dem gleichen Resultat." Sportbuzzer

Video: SID

"Das Ergebnis war vertraut, die Art und Weise des Vortrags von Budapest ungewohnt. Zumindest seit Hansi Flick die Nationalelf übernommen hat. Es war das vierte 1:1 in Folge, und doch hat die deutsche Mannschaft etwas verloren: die Grundelemente, die Körpersprache, das gute Gefühl aus dem England-Spiel." Kicker

"In Ungarn suchte die deutsche Nationalelf nach einem Erfolgserlebnis, sammelte aber das dritte Remis in der Nations League. Sorgen macht die Leistung – besonders die des Sturms, der nur einmal aufs ungarische Tor schoss." Spiegel

Lesen Sie dazu auch

"Der DFB-Elf fehlte das Tempo und, weitaus schlimmer, so etwas wie eine Spielidee. Mit langen Bällen aus der eigenen Hälfte jedenfalls sind nur wenige Teams Weltmeister geworden." Zeit

DFB-Elf gegen Ungarn in der Nations League: "Mangelnde Ideen"

"Auch nach der Pause fehlte es dem deutschen Spiel an Tempo und Kreativität. Torchancen blieben Mangelware. Erneut überzeugend im deutschen Team war jedoch nicht nur wegen seines Treffers der Gladbacher Jonas Hofmann auf der rechten Offensivseite." Sky Sport

"Deutschland und die Nations League: Das wird keine Liebesbeziehung mehr. In Ungarn gibt es für die deutsche Mannschaft mal wieder nur ein 1:1, bereits das vierte in Folge. Nach den Spielen gegen Italien und England definitiv die enttäuschendste Leistung. Zum Glück ist die WM nicht gestern losgegangen, sondern beginnt erst in 165 Tagen." Bild

"Beim vierten 1:1 in Serie enttäuscht die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick einmal mehr - in Ungarn fällt das Team durch geringes Tempo und mangelnde Ideen auf." Focus

"Das deutsche Team zeigte offensiv wie defensiv, individuell wie mannschaftstaktisch erhebliche Mängel. Wie schon in Italien fehlte es über weite Strecken an Intensität in der Balleroberung, im Umschaltspiel aber auch im Freilaufverhalten." Eurosport