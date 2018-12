vor 59 Min.

Biathlon Weltcup: Termine, Kalender, Zeitplan

Termine, Zeitplan & Programm: Die Biathlon Saison 2018/19 startet. Hier gibt es alle Infos. Plus: Wie Sie den Biathlon Weltcup live in der Übertragung in TV, Fernsehen, Live-Stream, Ticker und Radio verfolgen können. Deutsche Fans hoffen auf Laura Dahlmeier.

Die Biathlon-Saison 2018/19 ist gestartet. Wo Sie den Biathlon Weltcup live im TV, Live-Stream, Ticker und Radio verfolgen können, erfahren Sie hier.

Endlich geht es wieder los mit Biathlon, der vielleicht schönsten Disziplin des Wintersports, nämlich der Kombination aus Langlauf und Schießen. Herren und Damen duellieren sich wieder in den Disziplinen Einzellauf, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel und Single Mixed-Staffel.

Auftakt des Biathlon Weltcup der IBU (Internationale Biathlon Union) war in Pokljuka in Slowenien am 2. Dezember 2018. Dort ging es bis zum 9. 12. Ab Donnerstag 13.12. geht es weiter in Hochfilzen.

In diesem Artikel finden Sie alle Termine sowie den Zeitplan und das Programm zum diesjährigen Biathlon Weltcup



Biathlon Weltcup und Weltmeisterschaft 2018/2019

Zudem kommt es in dieser Saison wieder zur Biathlon Weltmeisterschaft (WM). Diese findet in Östersund (Schweden) statt und geht vom 7. März bis zum 17. März 2019. Es wird die 50. Biathlon-WM sein.

Außerdem informieren wir Sie, wo Sie Biathlon Weltcup und Weltmeisterschaft (WM) live in der Übertragung in TV und Fernsehen sowie online im Live-Stream sehen können. Welche Möglichkeiten es an Live-Ticker und Radio gibt, verraten wir ebenfalls.

Biathlon Weltcup 2018/19: Termine, Zeitplan und Programm

Die deutschen Fans werden beim Biathlon-Weltcup heuer wieder ihren Stars Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp, Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Franziska Preuß, Maren Hammerschmidt und Laura Dahlmeier zujubeln.

Biathlon Weltcup in Pokljuka vom 2.12. bis 9.12.18: Die Termine

02.12.2018 (Sonntag) 12:00 Uhr Mixed-Staffel Single in Pokljuka



02.12.2018 (Sonntag) 14:30 Uhr Mixed-Staffel Mannschaft



05.12.2018 (Mittwoch) 14:15 Uhr Herren: Einzel 20 Kilometer (verschoben auf Donnerstag 10 Uhr)

06.12.2018 (Donnerstag) 14:15 Uhr Damen: Einzel 15 Kilometer

07.12.2018 (Freitag) 14:15 Uhr Herren: Sprint 10 Kilometer

08.12.2018 (Samstag) 14:15 Uhr Damen: Sprint 7,5 Kilometer

09.12.2018 (Sonntag) 11:45 Uhr Herren: Verfolgung 12,5 Kilometer

09.12.2018 (Sonntag) 14:45 Uhr Damen: Verfolgung 10 Kilometer

Wo Sie den Biathlon Weltcup in Pokljuka heute live in TV und im Stream sehen können, lesen Sie hier.

Biathlon in Hochfilzen vom 13.12. bis 16.12.18: Der Zeitplan

13.12.2018 (Donnerstag) 14:15 Uhr Frauen: Sprint 7,5 Kilometer in Hochfilzen

14.12.2018 (Freitag) 14:15 Uhr Männer: Sprint 10 Kilometer

15.12.2018 (Samstag) 11:30 Uhr Frauen: Verfolgung 10 Kilometer

15.12.2018 (Samstag) 14:45 Uhr Männer: Verfolgung 12,5 Kilometer

16.12.2018 (Sonntag) 11:15 Uhr Frauen: Staffel 4 x 6 Kilometer

16.12.2018 (Sonntag) 14:00 Uhr Männer: Staffel 4 x 7,5 Kilometer

Wo Sie den Biathlon Weltcup in Hochfilzen heute live in TV und im Live-Stream sehen können, lesen Sie hier.

Biathlon Weltcup in Nové Město vom 20.12. bis 23.12.18: Das Programm

20.12.2018 (Donnerstag) 17:30 Uhr Männer: Sprint 10 Kilometer in Nové Město



21.12.2018 (Freitag) 17:30 Uhr Frauen: Sprint 7,5 Kilometer



22.12.2018 (Samstag) 15:00 Uhr Männer: Verfolgung 12,5 Kilometer



22.12.2018 (Samstag) 17:00 Uhr Frauen: Verfolgung 10 Kilometer



23.12.2018 (Sonntag) 11:45 Uhr Männer: Massenstart 15 Kilometer



23.12.2018 (Sonntag) 14:30 Uhr Frauen: Massenstart 12,5 Kilometer



Biathlon in Oberhof vom 10.01. bis 13.01.19: Die Termine

10.01.2019 (Donnerstag) 14:30 Uhr Frauen: Sprint 7,5 Kilometer in Oberhof

11.01.2019 (Freitag) 14:30 Uhr Männer: Sprint 10 Kilometer

12.01.2019 (Samstag) 12:45 Uhr Frauen: Verfolgung 10 Kilometer

12.01.2019 (Samstag) 15:00 Uhr Männer: Verfolgung 12,5 Kilometer

13.01.2019 (Sonntag) 11:45 Uhr Frauen: Staffel 4 x 6 Kilometer

13.01.2019 (Sonntag) 14:30 Uhr Männer: Staffel 4 x 7,5 Kilometer

Biathlon Weltcup in Ruhpolding vom 16.01. bis 20.01.19: Der Zeitplan

16.01.2019 (Mittwoch) 14:30 Uhr Männer: Sprint 10 Kilometer in Ruhpolding

17.01.2019 (Donnerstag) 14:30 Uhr Frauen: Sprint 7,5 Kilometer

18.01.2019 (Freitag) 14:30 Uhr Männer: Staffel 4 x 7,5 Kilometer

19.01.2019 (Samstag) 14:30 Uhr Frauen: Staffel 4 x 6 Kilometer

20.01.2019 (Sonntag) 12:15 Uhr Männer: Massenstart 15 Kilometer

20.01.2019 (Sonntag) 14:40 Uhr Frauen: Massenstart 12,5 Kilometer

Biathlon in Antholz vom 24.01. bis 27.01.19: Das Programm

24.01.2019 (Donnerstag) 14:30 Uhr Damen: Sprint 7,5 Kilometer in Antholz

25.01.2019 (Freitag) 14:30 Uhr Herren: Sprint 10 Kilometer

26.01.2019 (Samstag) 13:30 Uhr Damen: Verfolgung 10 Kilometer

26.01.2019 (Samstag) 15:30 Uhr Herren: Verfolgung 12,5 Kilometer

27.01.2019 (Sonntag) 12:45 Uhr Damen: Massenstart 12,5 Kilometer

27.01.2019 (Sonntag) 15:30 Uhr Herren: Massenstart 15 Kilometer

Biathlon in Canmore vom 07.02. bis 10.02.19: Die Termine

07.02.2019 (Donnerstag) 18:00 Uhr Männer: Einzel 20 Kilometer in Canmore

07.02.2019 (Donnerstag) 22:10 Uhr Frauen: Einzel 15 Kilometer

09.02.2019 (Samstag) 20:30 Uhr Männer: Staffel 4 x 7,5 Kilometer

09.02.2019 (Samstag) 22:45 Uhr Frauen: Staffel 4 x 6 Kilometer

10.02.2019 (Sonntag) 19:00 Uhr Männer: Massenstart 15 Kilometer

10.02.2019 (Sonntag) 22:00 Uhr Frauen: Massenstart 12,5 Kilometer

Biathlon in Soldier Hollow vom 14.02. bis 17.02.19: Der Zeitplan

14.02.2019 (Donnerstag) 19:15 Uhr Frauen: Sprint 7,5 Kilometer in Soldier Hollow

15.02.2019 (Freitag) 19:15 Uhr Herren: Sprint 10 Kilometer

16.02.2019 (Samstag) 18:05 Uhr Damen: Massenstart 12,5 Kilometer

16.02.2019 (Samstag) 22:05 Uhr Herren: Massenstart 15 Kilometer

17.02.2019 (Sonntag) 18:10 Uhr Mixed-Staffel Single

17.02.2019 (Sonntag) 22:05 Uhr Mixed-Staffel Mannschaft

Biathlon Weltmeisterschaft (WM) in Östersund vom 07.03. bis 17.03.19: Das Programm

07.03.2019 (Donnerstag) 16:15 Uhr Mixed Staffel Mannschaft - Biathlon Weltmeisterschaft in Östersund

08.03.2019 (Freitag) 16:15 Uhr Frauen: Sprint 7,5 Kilometer

09.03.2019 (Samstag) 16:30 Uhr Männer: Sprint 10 Kilometer

10.03.2019 (Sonntag) 13:45 Uhr Frauen: Verfolgung 10 Kilometer

10.03.2019 (Sonntag) 16:30 Uhr Männer: Verfolgung 12,5 Kilometer

12.03.2019 (Dienstag) 15:30 Uhr Frauen: Einzel 15Kilometer

13.03.2019 (Mittwoch) 16:10 Uhr Männer: Einzel 20 Kilometer

14.03.2019 (Donnerstag) 17:10 Uhr Mixed Staffel Single

16.03.2019 (Samstag) 13:15 Uhr Frauen: Staffel 4 x 6 Kilometer

16.03.2019 (Samstag) 16:30 Uhr Männer: Staffel 4 x 7,5 Kilometer

17.03.2019 (Sonntag) 13:15 Uhr Frauen: Massenstart 12,5 Kilometer

17.03.2019 (Sonntag) 16:00 Uhr Männer: Massenstart 15 Kilometer - Biathlon Weltmeisterschaft in Östersund

Biathlon Weltcup Finale Oslo vom 14.02. bis 17.02.19: Die Termine

21.03.2019 16:30 Uhr Frauen: Sprint 7,5 Kilometer in Oslo

22.03.2019 16:30 Uhr Männer: Sprint 10 Kilometer

23.03.2019 15:00 Uhr Frauen: Verfolgung 10 Kilometer

23.03.2019 17:15 Uhr Männer: Verfolgung 12,5 Kilometer

24.03.2019 13:45 Uhr Frauen: Massenstart 12,5 Kilometer

24.03.2019 16:30 Uhr Männer: Massenstart 15 Kilometer

Biathlon Weltmeisterschaft 2019 in Östersund vom 7. bis 17. März 2019

Die 50. Biathlon-WM findet zwischen dem 7. und dem 17. März 2019 in Östersund (Schweden) statt. Östersund setzte sich durch gegen die Mitbewerber Antholz (Italien), Nové Město na Moravě (Tschechien) und Chanty-Mansijsk (Russland). Damit wird Östersund nach 1970 und 2008 zum dritten Mal Austragungsort der Biathlon Weltmeisterschaft (WM). Zum ersten Mal wird die Single-Mixed-Staffel im Rahmen der Biathlon-WM ausgetragen.

Biathlon Weltcup & Weltmeisterschaft (WM) live: Übertragung im TV und Live-Stream

Sie wollen Biathlon Weltcup und die Biathlon Weltmeisterschaft live gucken? Kein Problem in der Biathlon-Saison 2018/19. Denn sowohl ARD und ZDF als auch Eurosport zeigen viele Biathlon-Rennen der Herren und Damen und aller Disziplinen live in der Übertragung in TV und Fernsehen sowie online im Live-Stream, im Live-Ticker und im Radio. Zu den jeweiligen Biathlon-Stationen erfahren Sie bei uns genau, welcher Sender wann, wie und wo, was zeigt. So erfahren Sie rechtzeitig, ob ARD, ZDF oder Eurosport den Biathlon Weltcup live zeigen - in TV, in der Übertragung im Fernsehen oder live im Stream. Dabei, soviel ist schon klar, wird nicht jedes Rennen live in TV und Fernsehen zu gucken sein. Viele Rennen gibt es nur im Live-Stream oder in der Zusammenfassung. Darüber halten wir Sie jedoch zeitnah informiert.

Biathleten und Biathletinnen: Startquoten der Länder

Startquoten der Damen im Biathlon

6 Starterinnen: Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, Norwegen

5 Starterinnen: Ukraine, Schweden, Weißrussland, Schweiz, Tschechien

4 Starterinnen: Polen, Finnland, Slowakei, Kasachstan, Kanada, Österreich, Japan

3 Starterinnen: Südkorea, USA, Estland, Bulgarien, Litauen, Slowenien

2 Starterinnen: Volksrepublik China, Rumänien

1 Starterin: Republik Moldau

Startquoten der Herren im Biathlon

6 Starter: Norwegen, Frankreich, Deutschland, Russland, Italien

5 Starter: Österreich, Schweden, Slowenien , Schweiz , Tschechien

4 Starter: Ukraine, Bulgarien, USA, Kanada, Weißrussland, Slowakei, Finnland

3 Starter: Estland, Lettland, Kasachstan, Rumänien, Litauen, Polen

2 Starter: Japan, Südkorea

1 Starter: Republik Moldau

0 Starter: Serbien

