WM 2022: Kroatien im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Kroatien will bei der WM 2022 in Katar an den Erfolg der vergangenen Weltmeisterschaft anknüpfen. Im WM-Check haben wir alle Infos zum kroatischen Kader und zur WM-Historie des Teams für Sie.

Schon lange wurden dem kroatischen Nationalteam einiges an Potenzial zugesprochen, welches das Team jedoch lange Zeit nicht realisieren konnte. Bei der WM in Russland 2018 konnte Kroatien dann endlich unter Beweis stellen, welche Qualitäten in der Nationalmannschaft schlummerten. Aufgehalten wurde das Balkan-Land erst im Finale gegen Frankreich, das aus Sicht der Franzosen mit einem klaren 4:2 ausging. Danach gelang es Kroatien nicht so recht an den Erfolg anzuknüpfen. Bei der Europameisterschaft 2021 war bereits im Achtelfinale gegen Spanien Schluss. Bei der Weltmeisterschaft, die am 20. November beginnt, können sich die Kroaten nun erneut beweisen. Die Übertragung der WM in Katar teilen sich die ARD und das ZDF.

Kroatien: WM-Kader 2022 und Prognose

Bei der WM in Katar zählt Kroatien, obwohl das Land amtierender Vizeweltmeister ist, nur zum erweiterten Kreis der Favoriten. Heißester Kandidat für den Titel ist mal wieder Brasilien - fünf Mal hat das südamerikanische Land die Trophäe bereits nach Hause geholt. Weitere favorisierte Teams bei der WM in Katar sind außerdem Argentinien, Frankreich, England und Spanien. Die Kroaten haben zwar auch in den letzten Jahren immer wieder zeigen können, warum sie 2018 im Finale der Weltmeisterschaft standen, konnten die Qualität aber nicht konsequent halten. Experten gehen nicht davon aus, dass die Mannschaft in diesem Jahr an den Erfolg der vergangenen WM anknüpfen kann - daran hatte aber auch 2018 niemand wirklich geglaubt. Das erste Spiel tragen die Kroaten laut Spielplan der WM 2022 gegen Marokko aus.

Den endgültigen WM-Kader hat Kroatien-Trainer Zlatko Dalić am 9. November 2022 vorgestellt. Wir verraten Ihnen, welche Spieler Kroatien bei der WM 2022 in Katar vertreten:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Tor:

Dominik Livakovic ( Dinamo Zagreb )

( ) Ivica Ivusic ( NK Osijek )

) Ivo Grbic ( Atletico Madrid )

Abwehr:

Domagoj Vida ( AEK Athen )

( ) Dejan Lovren (Zenit St. Petersburg )

(Zenit ) Borna Barisic ( Glasgow Rangers )

Barisic ( ) Josip Juranovic ( Celtic Glasgow )

) Josko Gvardiol ( RB Leipzig )

) Borna Sosa ( VfB Stuttgart )

( ) Josip Stanisic ( FC Bayern München )

( ) Martin Erlic ( US Sassuolo )

) Josip Sutalo ( Dinamo Zagreb )

Mittelfeld:

Lesen Sie dazu auch

Luka Modric ( Real Madrid )

( ) Mateo Kovacic ( FC Chelsea )

( ) Marcelo Brozovic ( Inter Mailand )

) Mario Pasalic ( Atalanta Bergamo )

( ) Nikola Vlasic ( FC Torino ), Lovro Majer ( Stade Rennes )

( ), Lovro Majer ( ) Kristijan Jakic ( Eintracht Frankfurt )

( ) Luka Sucic ( Red Bull Salzburg )

Angriff:

Ivan Perisic ( Tottenham Hotspur )

( ) Andrej Kramaric ( TSG Hoffenheim )

( ) Bruno Petkovic ( Dinamo Zagreb )

( ) Mislav Orsic ( Dinamo Zagreb )

) Ante Budimir ( CA Osasuna )

( ) Marko Livaja (Hajduk Split )

WM 2022: Kroatien-Trainer Dalić führte das Nationalteam zum bisher größten Erfolg

Bereits seit 2017 ist Zlatko Dalić der Nationaltrainer von Kroatien. Unter seiner Führung gelang es dem Team den bisher größten Erfolg in der Fußball-Geschichte des Landes einzuholen: Den Vizeweltmeistertitel bei der WM 2018 in Russland. Der ehemalige Fußballspieler schlug direkt im Anschluss an seine Spielerkarriere eine Laufbahn als Trainer ein. Neben dem Einzug ins Finale der WM 2018 sind Dalićs Erfolge als Trainer jedoch überschaubar: 2008 gewann er mit Dinamo Tirana die albanische Meisterschaft und im gleichen Jahr auch den Supercup des Landes.

Zlatko Dalic. Foto: Jonathan Nackstrand, dpa (Archivbild)

Kroatien: Trikot zur WM 2022

Kurz vor der WM in Katar hat der Kroatien-Sponsor "Nike" die neuen Trikots des Nationalteams veröffentlicht. Das Heimtrikot der Mannschaft hat weiß als Grundfarbe und verfügt über die typischen roten Karos, die vom Ärmel bis zur Schulter einheitlich angeordnet und auch auf dem Torso-Bereich zu sehen sind. Das Auswärtstrikot ist dagegen dunkelblau und hat die Karos in einem helleren blau auf die linke Schulter beschränkt. Sie können sich die Trikots auf der Webseite nurfussball.com ansehen.

WM 2022: Gruppe von Kroatien

Bei der Winter-WM in Katar, die am 20. November 2022 startet, tritt Kroatien in Gruppe F an. Der schwierigste Gegner in der Gruppe dürfte Belgien werden, wobei Kanada und Marokko eher als Außenseiter gehandelt werden und für das kroatische Team kein allzu großes Hindernis darstellen sollten. Kroatien hat demnach gute Chancen das Achtelfinale zu erreichen - auch wenn es nur für Rang 2 innerhalb der Gruppe reichen sollte.

Gruppe F:

Belgien

Kroatien

Kanada

Marokko

Kroatische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Kroatien

Einen Weltmeistertitel konnte sich Kroatien bisher noch nicht sichern, doch der größte Erfolg der Mannschaft von Trainer Zlatko Dalić liegt noch nicht lange zurück: 2018 wurde Kroatien Vizeweltmeister in Russland. Da Kroatien wie unter anderem Slowenien und Serbien zu den Nachfolgestaaten von Jugoslawien gehört und erst seit 1991 als Staat besteht, konnte das Land natürlich vorher auch nicht an Weltmeisterschaften teilnehmen. Die erste Teilnahme von Kroatien an der Fußball-WM war 1998.

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1994 USA nicht teilgenommen – 1998 Frankreich 3. Platz Miroslav Blažević 2002 Südkorea / Japan Vorrunde Mirko Jozić 2006 Deutschland Vorrunde Zlatko Kranjčar 2010 Südafrika nicht qualifiziert – 2014 Brasilien Vorrunde Niko Kovač 2018 Russland Vizeweltmeister Zlatko Dalić 2022 Katar qualifiziert –

WM 2022 in Katar: Zahlen, Daten und einige spannende Fakten zur kroatischen Nationalmannschaft

Größter Erfolg: Vizeweltmeister 2018

WM-Teilnahmen: 7 (inklusive Katar )

) Rekordspieler: Luka Modric (152 Spiele)

(152 Spiele) Rekordtorschütze: Davor Suker (45 Tore)

Aktueller Trainer: Zlatko Dalic

Starspieler: Luka Modric ( Real Madrid )

( ) Wertvollster Spieler: Mateo Kovacic (45 Millionen Euro)

(45 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 343 Millionen Euro

Spitzname Kockasti oder Vatreni

FIFA-Weltrangliste: 12. Platz

Höchster Sieg: 10:0 gegen San Marino

Höchste Niederlage: 0:6 gegen Spanien

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F:

Belgien

Kroatien

Kanada

Marokko

Gruppe G:

Gruppe H: