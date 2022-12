Der Weihnachtsmarkt in Biberbach ist zurück

Das Warten hat ein Ende: Denn nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann der beliebte Weihnachtsmarkt in Biberbach 2022 wieder stattfinden. Was geboten ist.

Auf die 22. Auflage des Weihnachtsmarkt mussten die Bewohnerinnen und Bewohner Biberbachs länger warten als gewohnt. Wie überall machte auch in der Marktgemeinde die Pandemie den Planern einen Strich durch die Rechnung. Umso größer ist die Freude, dass man heuer wieder bei Bratwurst- und Glühweinduft zusammen feiern kann.

Zum dritten Mal findet die Veranstaltung an der örtlichen Wallfahrtskirche statt – eine traumhafte Kulisse. Zahlreiche Buden bieten entweder Leckereien oder Kreatives an, auch eine Tombola wird es geben. Geöffnet ist am Samstag, 3. Dezember, von 18 bis 22 Uhr. Tags darauf, am Sonntag, 4. Dezember, wird um 11 Uhr gestartet. Das Ende des adventlichen Treibens ist für 18 Uhr angesetzt.

Kulinarische Köstlichkeiten auf dem Biberbacher Weihnachtsmarkt 2022

Heißer Caipirinha und Aperol

selbst gemachte Plätzchen und Marmeladen

Bosna

Glühwein

Waffeln

gebrannte Mandeln

Krautschupfnudeln

heißer Holunderlikör

heißer Mojito

Quarkbällchen

Käseraclette

Wedges

Fruchtspieße

Ox in the Box (gerupftes Ochsenfleisch mit Mini-Knödeln und Kraut)

Das Programm auf dem Biberbacher Weihnachtsmarkt 2022

Samstag, 3. Dezember: Marktzeit 18.30 bis 22 Uhr

Hirtenfeuer

Weihnachtliche Blasmusik D´gloine Gaudib´setzung

Sonntag, 4. Dezember: Marktzeit 11 bis 18 Uhr

10 Uhr

Advents-Familien-Gottesdienst musikalisch gestaltet vom Kirchenchor Biberbach

15 & 16 Uhr

Märchenstunde im Pfarrsaal - erzählt von einer Märchenerzählerin vom Kulturhaus Abraxas in Augsburg.

14.30 bis 16.30 Uhr

Stockbrot zum Selberbacken für Kinder

17 Uhr

Nikolaus-Andacht mit dem Blasorchester Biberbach. Anschließend gibt es Nikolaussäckchen für die Kleinsten.

18 Uhr

Ausklang mit Rorategottesdienst musikalisch gestaltet von der Gruppe Saitenpfiff.

Sonntags ganztägig Kaffee und Kuchen des Ugandaverein im Pfarrhaus.

Das Marktangebot auf dem Biberbacher Weihnachtsmarkt 2022