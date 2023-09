24. September 2023: Verkaufsoffener Sonntag in Neusäß

Dreimal V in Neusäß: Am Sonntag, 24. September 2023, findet in Neusäß neben Volksfest und Volkslauf auch noch ein verkaufsoffener Sonntag statt. Welche Geschäfte geöffnet haben.

So ein Sonntag kann sich sehen lassen: Am 24. September 2023 glänzt Neusäß nicht nur mit einem Highlight. Nein, auch mit zwei möchte man sich in der Stadt mit dem Slogan „Mitten im Schönen“ nicht begnügen. Ganze drei Veranstaltungshöhepunkte sind in der drittgrößten Stadt des Landkreises Augsburg geboten.

Auf den vorherigen Seiten haben wir bereits alles rund um Volksfest und Volkslauf vorgestellt. Während das Volksfest an jenem 24. September seinen krönenden Abschluss findet, feiert der Volkslauf an diesem Datum seine Premiere. Umrandet wird das Ganze von einem verkaufsoffenen Sonntag, der ebenso Besucherinnen und Besucher an Lohwald und Schmutter ziehen wird.

Verkaufsoffener Sonntag 2023 in Neusäß: Diese Geschäfte haben geöffnet