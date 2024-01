Einfach schöner mit Schömer

Der Malerbetrieb von Lothar Schömer eröffnet als Partner von Edle Räume seinen neuen Showroom in Zusmarshausen. Was Interessierte dort ab Sonntag erwartet.

Ein Badezimmer mit fugenloser Duschwand, Wände in Sichtbetonoptik und Effekttapeten liegen absolut im Trend. Wie die Nasszelle zum Hingucker und die Wand zum Kunstwerk werden kann, zeigt Malermeister Lothar Schömer ab sofort in seinem neuen Showroom, den er Ende Januar 2023 in Zusmarshausen eröffnet. Denn Malerhandwerk ist weit mehr, als nur „Wände streichen.“

Foto: Malerbetrieb Lothar Schömer

Mit verschiedensten Projekten hat der Malermeister bereits bewiesen, wie hochwertig Räume mit modernster Technik gestaltet werden können. In einem Anbau an den bestehenden Firmensitz des Unternehmens, das Schömer in zweiter Generation führt, wird nun auf 75 Quadratmetern das volle Leistungsspektrum des Betriebs sichtbar. Als Partner im Raumgestalter-Netzwerk Edle Räume teilt Schömer die Leidenschaft für anspruchsvolle Wohnraumgestaltung, hochwertige Materialien und deren Verarbeitung sowie freundlichen und zuverlässigen Service.

Neueste Technik für jeden Wohn(t)raum

Seit Kurzem arbeitet Schömer auch mit einem speziellen Wanddrucker, mit dem er jedes beliebige Motiv auf die Wand bringen kann. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Am Computer kann ein Motiv, dessen Größe und Lage ausgewählt werden. Das Gerät druckt auf glattem Beton ebenso wie auf Holz, Kunststoff oder Glas und macht aus einer Oberfläche ein eindrucksvolles Einzelstück. Dafür schiebt es sich an der Wand entlang und spritzt die Farbe in kleinen Punkten auf die Fläche. UV-Licht härtet sie schließlich aus.

Von links: Firmenchef Lothar Schömer mit Team. Foto: Malerbetrieb Lothar Schömer

„Mit unserem hoch qualifizierten Team bieten wir ein umfangreiches Leistungsspektrum für den Innen- und Außenbereich“, sagt der Firmeninhaber. „Wir gestalten Wände und Fassaden und tragen dafür Sorge, dass sich Wohnträume erfüllen. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen“, so das Motto des Malermeisters, der die Herausforderung und die kreativen Möglichkeiten seines Handwerks liebt.

Lesen Sie dazu auch

Im neuen Showroom profitieren Kundinnen und Kunden von einer persönlichen Beratung mit Farb- und Materialmustern vor Ort sowie von einer fairen und transparenten Preisgestaltung. Offiziell eröffnet wird der Showroom, der künftig nach persönlicher Vereinbarung geöffnet ist, am Sonntag, 28. Januar 2023. Zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr können Interessierte sich hier ein Bild vom Portfolio des Betriebs machen. Zur Eröffnung gibt es für die Erwachsenen Sekt, die kleinen Gäste können bei einer Bastelaktion selbst kreativ werden.

Malerbetrieb Lothar Schömer

Adresse: Römerstraße 3+5, 86441 Zusmarshausen

Kontakt: