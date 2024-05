Bauratgeber

vor 18 Min.

Die Geschossverbinderinnen – Treppenausstellung in Neusäß

Im Treppenzentrum Schmid in Neusäß werden Treppen in Szene gesetzt. 40 begehbare Treppenanlagen können Besucherinnen und Besucher in Ausstellung besichtigen.

Von , Brigitte Fregin Julia Paul , Brigitte Fregin