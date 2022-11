Neue Brillengläser von Optik Bräu

Brillenträgerinnen und -träger kennen das Problem: schlechte Lichtverhältnisse erschweren im Herbst und Winter das Autofahren. Bei Optik Bräu gibt es Abhilfe.

Kurze Tage, lange Nächte – mit dem Herbst ist wieder die Zeit gekommen, wo das Autofahren bei Dunkelheit besonders unangenehm ist. Kommt Regen oder Schnee hinzu sowie Lichtquellen von vorne und von der Seite, führt das schnell dazu, dass Reflexionen und Blendungen auf Brillengläsern entstehen und man nichts mehr sieht.

Die Blendung äußert sich dann in einer herabgesetzten Kontrastempfindlichkeit, einer verlängerten Reaktionszeit oder Schwierigkeiten bei der Bewegungswahrnehmung. Doch das muss nicht sein. „Brillengläser von Essilor bieten hier mehr Sicherheit beim Fahren und einen hohen Sehkomfort“, sagt Augenoptikermeister Robert Eberhardt von Optik Bräu in der Neusässer Hauptstraße 13.

Neuheit fürs Autofahren bei Optik Bräu

Die als Drive Solution Brillengläser bezeichneten Produkte haben mehrere Vorteile:

weniger Reflexionen in der Nacht und Verringerung der Blendempfindung



klares und kontrastreiches Sehen im Straßenverkehr sowohl am Tag als auch in der Nacht



optimale Lösung für die Anforderungen und den spezifischen Sehbedarf beim Fahren zum Beispiel als Ergänzung zur Alltags-, Arbeitsplatz- und Sonnenbrille



Schutz vor Kratzern, Schmutz, Staub und UV-Strahlung.

Das Team bei Optik Bräu hat jedoch noch mehr Möglichkeiten für Autofahrerinnen und -fahrer, um gut sehend durch den Herbst und Winter zu kommen.

Optimale Sehhilfe von Optik Bräu

So steht im Geschäft ein modernes Refraktionsgerät zur Verfügung. Damit haben die Kundinnen und Kunden die Möglichkeit alltägliche Situationen wie eine Autofahrt in 3D zu erleben. „Durch diesen Realitätstest können wir herausfinden, welche Form der Sehschwäche vorliegt und somit die optimale Sehhilfe finden“, erklärt Robert Eberhardt. Denn manchmal reicht auch schon eine Nachtfahrbrille aus, um die fehlende Sicherheit im Dunkeln auszugleichen.

Inhaberin Claudia Bräu bietet ihren Kundinnen und Kunden übrigens eine 24-monatige Qualitätsgarantie auf alle Marken-Brillen sowie auf alle Brillenfassungen. Bei Gleitsichtgläsern gibt sie ihren Kundinnen und Kunden eine sechs Monate-Verträglichkeitsgarantie und bietet die neuen Gleitsichtgläser Varilux X series.

Dieses neuartige Gleitsichtglas bietet eine zügige Erfassung aller Details in Armlängen-Distanz und darüber hinaus. Es sorgt für scharfes Sehen in natürlicher entspannter Kopf- und Körperhaltung und dafür, dass der ideale Durchblickspunkt spontan gefunden wird.

Eigene Meisterwerkstatt bei Optik Bräu

Bei Optik Bräu steht außerdem eine hauseigene Meisterwerkstatt zur Verfügung, in der Anpassungen und Reparaturen schnell und einfach erledigt werden. Und bei Fragen zu Kontaktlinsen oder einer Arbeitsplatzbrille ist man in dem Fachgeschäft ebenfalls an der richtigen Adresse. Oder wenn es einfach mal eine neue Brille sein soll, weil die alte nicht mehr zum Style passt – schließlich will man nicht nur gut sehen, sondern auch gut aussehen.

