1000 Euro Spende an "einsmehr"

Freude beim Verein "einsmehr" über 1000 Euro Spende. Woher das Geld kam, erfahren Sie hier.

Wer im vergangenen Jahr beim Neusäßer Weihnachtsmarkt eine Münze in den Automaten beim beliebten Kinderkarussell geworfen oder sich ein Los gekauft hat, war gleichzeitig Wohltäterin oder Wohltäter.

Aktionsgemeinschaft Neusäß hat für den guten Zweck gesammelt

Der Erlös aus den beiden Aktionen wurde nämlich von der Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) für den guten Zweck gesammelt. Dazu hatten außerdem einige Standbetreibende etwas gestiftet und der 1. Vorstand der AN, Thilo Wank, hat die Summe noch aufgerundet. So konnte er jetzt an Aktive vom Verein „einsmehr“ eine Spende in Höhe von 1000 Euro übergeben.

Lesen Sie dazu auch