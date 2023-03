Nordheim

vor 35 Min.

Vom Azubi zur Führungskraft – so geht Karriere bei Chefs Culinar

Regina Weindl, Anja Zielinski, Patrick Gaugenrieder, Jasmin Motza und Jasmin Lechelmayr setzen nach der Ausbildung ihren beruflichen Weg bei Chefs Culinar in Zusmarshausen fort. Der sechste im Bunde, Florian Dominkovic, war leider gesundheitsbedingt nicht zum Fototermin anwesend.

Chefs Culinar ist Großhändler für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Auszubildende in Zusmarshausen erhalten von Anfang an viel Verantwortung – und bleiben dem Unternehmen in vielen Fällen treu.

Von PM/Melanie Schiele Artikel anhören Shape