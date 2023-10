Backstudio "Backzeit" wird erweitert

Selber backen ist im Trend. Und wo lernt man es besser als bei einem waschechten Profi wie Lothar Rother in seinem Backstudio "Backzeit".

Mhhmm, Macarons, die auf der Zunge zergehen, köstliche Plätzchen für die Adventszeit, delikate Pralinen, die eigene Hochzeitstorte herstellen oder frisches, knuspriges Brot ohne jegliche Zusätze selbst backen –eine tolle Vorstellung. Wer jedoch nicht gerade mit einem exzellenten Back-Gen geboren ist, tut sich damit eher schwer. Hier ist fachkundige Unterstützung gefragt. Bei Lothar Rother in seinem Backstudio „Backzeit“ in Augsburg-Bärenkeller gibt es sie – für totale Back-Anfänger ebenso, wie für schon etwas Geübtere.

Die "Backzeit" ist über die Region hinaus bekannt

Seit rund zehn Jahren betreibt der gelernte Bäcker- und Konditormeister sowie Koch das „Backzeit“-Backstudio im Birkhahnweg 18. „Nachdem ich in Rente gegangen bin, war es mir zu langweilig und ich habe angefangen, über die Volkshochschule Backkurse zu geben“, erzählt der 65-Jährige, der Mitglied der Aktionsgemeinschaft Neusäß ist. So entstand die Idee zu seinem eigenen Backstudio, das für ihn immer noch Hobby ist, inzwischen aber Backfreudige weit über die Region hinaus aus ganz Deutschland anzieht.

Foto: Backzeit

Zu Lothar Rother kommen Junge und Ältere, in kleinen Gruppen und immer häufiger auch in größeren. Ob Junggesellinnenabschied, Kindergeburtstagsfeier, Kitabesuche, Backkurse für Profiköche oder Events zur Teambildung von Unternehmen – backen mit einem Profi kommt bei ihnen allen gut an. So gut, dass Rother jetzt sein Backstudio erweitert. Von 80 auf 160 Quadratmeter, also doppelt so groß, soll es jetzt im Oktober ausgebaut werden, sodass auch größere Gruppen Kurse mitmachen können. Statt wie bisher nur vier bis sechs Personen, ist dann Platz für 20 bis 25 Backfans.

Plätzchen backen in der "Backzeit", ist der Hit

„Wir können dann auch Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern anbieten“, sagt Rother, der ja auch Koch ist und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst vor Ort verköstigt. „Am liebsten essen diese jedoch ihr selbst gebackenes Brot nach den Brotbackkursen“, fügt er hinzu. Es gibt jedoch auch Kurse, wie das Tortenbacken, die ganztägig sind und mit einem Mittagessen ergänzt werden. In diesen Kursen lernen die Teilnehmenden auch viele Details wie das Herstellen von Deko – von der Marzipanrose über Schriftzüge aus Schokolade bis hin zur perfekten Glasur.

Foto: Backzeit

Außerdem kommen inzwischen viele Interessierte zu ihm, anstatt daheim zu backen, zum Beispiel Plätzchen. Gemeinsam entstehen im Backstudio die Klassiker, die im Advent nicht fehlen dürfen: Vanillekipferl, Kokosmakronen, Elisenlebkuchen, Spritzgebäck und vieles mehr. Drei bis vier Kilo nehmen die Kursbesucherinnen und -besucher aus dem Event mit und sparen sich so daheim das Aufräumen der Küche.

Bei diesen tollen Angeboten ist es kein Wunder, dass Rothers Kurse bis März 2024 schon ausgebucht sind. Die Hälfte der Teilnehmenden bei Lothar Rother haben schon so ziemlich alle Kurse von ihm absolviert. Und sogar ein Team einer Datingshow eines Privatsenders hat schon bei ihm gedreht. Das Thema: verlieben beim Pralinenkurs. Liebe geht eben durch den Magen.

Krapfenaktion in der "Backzeit"

„Backzeit“-Chef Lothar Rother ist nicht nur ein begeisterter Bäcker und Konditor, sondern ehrenamtlich auch als Hospizhelfer für das St. Vinzenz-Hospiz Augsburg im Einsatz. Um dieses finanziell zu unterstützen, stellt er zweimal im Jahr eine große Krapfen-Aktion auf die Beine.

Immer am Faschingsdienstag und am 11.11. backen er und weitere Helfer und Helferinnen des Hospizes Krapfen und verkaufen diese zugunsten des Hospizes. Und es wird in diesem Herbst noch ein weiterer prominenter Helfer die Aktion begleiten: der bisherige bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Kennengelernt haben sich dieser und Rother vor knapp einem Jahr, als Rother mit dem Hospizpreis der Bayerischen Stiftung Hospiz von Klaus Holetschek ausgezeichnet wurde. Der Minister hatte aber auch schon privat gute Erfahrungen mit der Hospizarbeit gemacht und unterstützt deshalb gerne die Krapfenaktion der „Backzeit“. bim