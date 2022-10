Wohneigentum: ein erreichbarer Traum!

Steigende Kosten für die Lebenshaltung, hohe Inflation, steigende Zinsen, der Ukrainekrieg und seine Folgen, auch die Krisen um Energie und Rohstoffe sorgen für große Unsicherheit. Ist für Interessierte, die in den Immobilienmarkt einsteigen möchten, jetzt eine gute Zeit zum Kaufen oder zum Verkaufen?

Immobilienmakler Christian Ludl, Bausachverständiger Oliver Böck und Finanzberater Daniel Thanner sprechen an drei Infoabenden in ihrem gemeinsamen Thannhauser Immobilienbüro über Herausforderungen von heute und Möglichkeiten, die sich für Käufer und Verkäufer jetzt bieten.

Geballte Kompetenz im Immobilienzentrum Thannhausen

Im Immobilienzentrum Thannhausen bündeln Christian Ludl, Oliver Böck und Daniel Thanner ihre Stärken. Die Kooperation der drei grundsätzlich unabhängig voneinander tätigen Spezialisten schafft Synergien, von denen Käufer und Verkäufer in allen Phasen ihres Immobiliengeschäftes profitieren. Sie kennen den Markt und wissen, welche Lage gut, welche Finanzierung passend und welche Bau- oder Sanierungsmaßnahmen notwendig sind. Kaufnebenkosten, Grundbucheintrag, Finanzierung, Marktstruktur, Lage, Ortsentwicklung, Preisgestaltung, Immobilienbewertung und noch vieles mehr – das sind Themen, die für die Profis Routine sind.

Das Eigenheim richtig planen

Wer jetzt das Projekt Eigenheim angeht, muss sich mit der neuen wirtschaftlichen Realität vertraut machen, so der Expertenrat. Und vor der Entscheidung zu kaufen, genauer rechnen: „Was brauche ich und was kann ich mir leisten?“ Dabei auf gute Bedingungen der Finanzierung zu achten, sei ebenso wichtig wie die Preissteigerung im Blick zu behalten.

Die Experten erklären auch, warum und wie es sich lohnt, Immobilien zu verkaufen. Sie zeigen auf, wie der Immobilienverkauf gelingt, worauf Verkäufer achten müssen und wie man anhand aktueller Zahlen zum Verkaufsobjekt Wertgewinne und den besten Preis erzielt.

Infoabend für Käufer und Verkäufer

An drei Infoabenden – 18. Oktober, 27. Oktober und 9. November – werden die drei Experten vom Immobilienzentrum Thannhausen die aktuelle Situation und Entwicklung in der Region einordnen und erklären, was Käufer und Verkäufer jetzt wissen müssen – und dass Krisenzeiten weiterhin auch Chancen bieten.

Dreifach gut beraten: Ihre Partner in Sachen Immobilien

Oliver Böck: Bausachverständiger und Energieberater

Wie wird die Immobilie künftig genutzt? Welche Bedürfnisse haben die Bewohner? Bausachverständiger und Energieberater Oliver Böck hat genau das im Blick. Das Bausachverständigenbüro bo-bautec weiß, worauf es bei einer Immobilie ankommt, sei es Sanierung oder Neubau. Unabhängig, produktneutral und kompetent, prüft und berät der Experte zu Aspekten wie Bausubstanz, Energieverbrauch und kommende Investitionen. Das Portfolio des Bausachverständigen und Energieberaters umfasst beispielsweise Immobilienbegehungen und -bewertung, Bauschadenbewertung, Energieausweise, Bauwerksdiagnostik, Schimmelpilzgutachten, Energieberatung und BlowerDoor-Test.

Daniel Thanner: Finanzberater

Wieviel Eigentum kann ich mir in meiner Situation leisten? Brauche ich Eigenkapital, und wenn ja, wieviel? Wer sich seinen Traum von der eigenen Immobilie erfüllen möchte, hat viele Fragen. Sicher in die eigenen vier Wände begleitet Versicherungs- und Finanzexperte Daniel Thanner mit individuell für seine Kunden passenden Finanzierungslösungen. Sein Team ist flexibel und nimmt sich Zeit für alle individuellen Wünsche. Im Immobilienzentrum leitet Ali Yavuz den Bereich Versicherungen und Finanzierungen. Mit nahezu 500 Banken, Versicherungen und Bausparkassen im Portfolio findet sich für jedes Projekt die passende Finanzierung. Kostenfrei und unverbindlich wird binnen 24 Stunden das beste Angebot erstellt.

Christian Ludl: Immobilienmakler (IHK) und Geschäftsführer der Bricks & Mortar Immoblien Thannhausen GmbH

Nicht nur seine fachliche Kompetenz im Immobiliengeschäft überzeugt. Sicher ins Eigenheim begleitet der Immobilienexperte Christian Ludl seine Kunden auch mit menschlicher Qualität. Bei Bricks & Mortar Immobilien, für die er als selbstständiger Immobilienmakler tätig ist, „berücksichtigen wir neben der aktuellen Marktlage auch Ihre persönliche Situation“. Ob Bestandsobjekt oder neues Wohneigentum aus erster Hand – Bricks & Mortar Immobilien hat jede Immobilienart im Portfolio. Vom hohen Qualitätsanspruch bei den Services profitieren Käufer, Verkäufer und die Partner.

Das Leistungsspektrum reicht von der Wertermittlung über die Werbung, die Interessentenbetreuung, die Besichtigung und die Vermittlung weiterer Experten bis hin zum diskreten Immobilienverkauf. Die Bricks & Mortar Immobilien GmbH ist ein national starkwachsendes Immobilienunternehmen.

Bricks & Mortar Immobilien GmbH

Geschäftsführer Thannhausen: Christian Ludl

Thannhausen

Eröffnet im Juli 2022

Weitere Infos über das Immobilienzentrum Thannhausen gibt es hier.