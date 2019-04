Anzeige

50. Donaumoos-Volksfest

Sechs Tage feiern mit guter Laune in Karlshuld

Zu seinem 50. Geburtstag wartet das weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Donaumoos-Volksfest in Karlshuld mit besonderen Programmpunkten auf und lädt Jung und Alt zu einem Besuch auf den Volksfestplatz ein. Vom 25. bis 30. April erwarten den Besucher dort abwechslungsreiche Tage mit vielen Highlights, einem bunten Musikprogramm, feinen Schmankerln und attraktiven Fahrgeschäften.

Karlshulds Erster Bürgermeister Karl Seitle freut sich schon auf die Traditionsveranstaltung: „Ich bin stolz darauf, dass wir mit unserer Gemeinde mitten im Donaumoos ein gern angenommener Treffpunkt von vielen Gästen aus dem Landkreis und darüber hinaus sind - und diese 50-jährige Tradition pflegen und hegen wir mit Hingabe.“

Der Rathauschef selbst nutzt die Gelegenheit eines Volksfestbesuchs gerne, denn das gemütliche Beisammensein mit Bekannten, Freunden und Bürgern kann er dabei rundum genießen.

Erfolgsrezept

Den Erfolg des Donaumoos- Volksfest sieht er in einer Kombination mehrerer Faktoren: Nach dem Winter ist dieses Volksfest eines der ersten in der Region, das von vielen schon mit großer Ungeduld erwartet wird. Die Gäste treffen sich im Frühjahr gerne im Bierzelt, um zu feiern, denn jetzt sind die Temperaturen im Gegensatz zu Bierzelten, die im Sommer oft unerträglich heiß werden, noch angenehm.

Da nehmen nicht nur die jungen Karlshulder in Dirndl und Lederhose einen Besuch auf ihrem Volksfest gerne wahr und genießen die gute Stimmung bei einer feinen bayrischen Brotzeit im Bierzelt. Dabei ist der Preis für eine Maß Festbier „Der Sud“ von Herrnbräu aus Ingolstadt heuer moderat um 20 Cent auf 8,50 Euro gestiegen und auch die angebotenen Speisen wie Rollbraten, Hendl, Currywurst und viele andere Leckereien sind noch erschwinglich.

Lautstarke Eröffnung

Den für alle unüberhörbar lautstarken Startschuss für die Donaumoos-Wies´n feuern am Donnerstag die Neuschwetzinger Böllerschützen nach dem Standkonzert der Blaskapelle Karlshuld unter der Leitung von Christian Mattes ab.

Sicher wird sich wieder eine große Zuhörerschaft vor dem Bierzelt einfinden und es kaum erwarten können, dann endlich mit einem Marsch in das Festzelt geleitet zu werden. Dort muss sich dann der Rathauschef Karl Seitle im Umgang mit Zapfhahn und Schlegel beweisen und vor einer neugierigen Zuhörerschaft das erste Fass Bier anzapfen, um mit einem kräftigen „O´zapft is!“ das Volksfest zu eröffnen. Dann heißt es wieder „Start frei“ für sechs Tage Feierlaune mitten im Donaumoos.

Festzelt

Damit der edle Gerstensaft aber erst so richtig schmeckt, stellte die Festwirtfamilie Lanzl auch heuer wieder ein abwechslungsreiches hochkarätiges Showprogramm zusammen, das nicht nur bei der Jugend für beste Unterhaltung sorgt.

Neben der Karlshulder Blaskapelle sind jeden Abend Spitzenbands im Zelt und sorgen für die gewohnt ausgelassene Partystimmung, bei der die weither angereiste Jugend nicht mehr zu halten ist.

Schon zu Beginn heizt die Partyband d´Reichenkirchner nach dem Anstich am Donnerstag mit den Wies´n Hits auf ihrer „Boarisch Party“ den Besuchern mächtig ein.

An den folgenden Tagen spielen die Spitzenbands OH LA LA, Ois Easy, Die Ganoven und The Mercuries im Festzelt auf, was von den Besuchern und vor allem der Jugend schon mit Spannung erwartet wird.

Jubiläumspreise für alle und Bier mit Hendl für Senioren

Für das Jubiläumsvolksfest konnte die Gemeinde viele besondere Angebote für die Besucher aushandeln. So lockt samstags wieder der Kinder- und Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen an den Fahrgeschäften, am Nachmittag gibt es im Festzelt alkoholfreie Getränke und Pommes für den halben Preis. Aber auch am Montag bekommt der Besucher zwischen 18 und 20 Uhr Bier für den halben Preis.

Besinnlicher geht es zu, wenn am Sonntag um 10.15 Uhr die beiden Karlshulder Pfarrer Johannes Späth und Paul Igbo gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst feiern. Gleich im Anschluss lädt die Gemeinde wie jedes Jahr alle Karlshulder Bürgerinnen und Bürger ab 65 zu einem halben Hendl und einer Maß Bier ein. Gutscheine dafür können zwischen, vor und nach dem Gottesdienst am Festzelteingang abgeholt werden.

Weißbierkarussell und Jubiläumskrug

Vor dem Festzelt gibt es in diesem Jahr erstmals ein Weißbierkarussell, das sich gemächlich im Uhrzeigersinn dreht. Von diesem Treffpunkt aus lässt sich das Treiben ganz gemütlich mit einem Weißbier in der Hand verfolgen.

Roman Mück, Geschäftsführer der Gemeinde Karlshuld, freut sich, dass es einen eigens entworfenen Jubiläumskrug gibt, den jeder für 12,90 Euro kaufen kann. Während der Volksfestzeit ist er im Festzelt erhältlich, sonst im Rathaus – „Allerdings nur, solange der Vorrat reicht“, fügt er augenzwinkernd hinzu und hofft, dass der Karlshulder Bierseidel ein Verkaufsschlager wird.

Sicherheitskonzept

Das im letzten Jahr deutlich verstärkte Sicherheitskonzept der Gemeinde mit Videoüberwachung des Festgeländes kam bei den Besuchern gut an und hat sich aus Sicht der Verantwortlichen bewährt.

Die Polizei bestätigt einen deutlichen Rückgang von Delikten und setzte sich auch heuer wieder für diese Sicherheitsmaßnahmen ein.

„Wir haben kein Problem damit, wenn Taschen kontrolliert werden oder Kameras das Freigelände überwachen“, waren die Stimmen der Besucher im letzten Jahr zu den Maßnahmen, durch die sich die Besucher sicherer und keinesfalls gemaßregelt fühlen. Auf das Mitbringen von großen Taschen oder Rucksäcken zum Donaumoos-Volksfest sollten die Besucher allerdings trotzdem verzichten.

Text: euco

Das Programm

Donnerstag, 25. April 2019

18.30 Uhr: Standkonzert der „Blaskapelle Karlshuld“

19.00 Uhr: Bieranstich und Eröffnung durch den 1. Bürgermeister Karl Seitle

19.00 Uhr: Wies´n Hits und Boarisch Party (d´Reichenkirchner)

Freitag, 26. April 2019

19.00 Uhr: OH LA LA – Münchner Partyband der Spitzenklasse

Samstag, 27. April 2019

14.00 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag (ermäßigte Preise an Fahrgeschäfte und für alkoholfreie Getränke und Pommes)

19.00 Uhr: Ois Easy – Deutschlands beste Partyband

Sonntag, 28. April 2019

10.15 Uhr: Festgottesdienst im Festzelt

11.00 Uhr: Seniorenbetreuung und Frühschoppenkonzert mit der „Blaskapelle Karlshuld“

16.30 Uhr: Volksfeststimmung mit der „Blaskapelle Karlshuld“

Montag, 29. April 2019

18.00 – 20.00 Uhr: ermäßigte Preise im Festzelt für Biere und Biermischgetränke

19.00 Uhr: Die Ganoven – Bayrisch-frecher zeitgemäßer Sound.

Dienstag, 30. April 2019

19.00 Uhr: The Mercuries – Spitzenband aus dem Allgäu (www.mercuries.de)