Was ist typisch bayerisch und typisch schwäbisch?

Was ist eigentlich typisch bayerisch und typisch schwäbisch? Was macht unsere Region aus? Für den einen ist es der Mix ländlicher Gegenden und städtischer Gebiete, für Hans-Peter-Rauch, Präsident der HWK Schwaben, sind es eine gute Brotzeit, eine g‘scheite Blasmusik und eine griabige Atmosphäre, so wie wir sie aus den Festzelten und in den Biergärten kennen. Carolina Trautner, Bayerische Sozialministerin, schätzt besonders die gelebte Tradition mit der Offenheit für das Moderne. Als Präsident der IHK Schwaben denkt Dr. Andreas Kopton natürlich als erstes an die starke Unternehmerschaft. "Des isch doch ganz oifach und Zipfelmützenklar", meint das Kasperle aus der Augsburger Puppenkiste.

Doch ist es das wirklich? Was macht Bayerisch-Schwaben für Sie aus?

Geschichten von der Region für die Region

Ob Spätzle, Maultaschen oder andere Traditionen: Unsere Region ist besonders! Aus diesem Grund haben wir unsere neueste Sonderbeilage mit 16 Seiten auch unserer Lieblings-Heimat, Bayerisch-Schwaben, gewidmet. Sie erscheint am Donnerstag, 21. Oktober 2021, in der Augsburger Allgemeinen.

Schon neugierig? Das sind unsere Geschichten...

Herbstliche Ausflugsziele in Bayerisch-Schwaben

Sparen – in Haushalt, Küche & Co.

Denkmal: Über das Rosenaustadion & den FC Augsburg

& den Nachhaltigkeit mit Hafermilch von Naturglück

Bayerische & schwäbische Küche in vegan: Rezepte für Kässpatzn & Co.

für Kässpatzn & Co. Projekte wie der KunstAUXomat, Groundfloor Playground und Corona

Das Schwäbische Handwerkermuseum in Augsburg

Typische Architektur? Ein Wettbewerb zur Förderung der Baukultur

Sabrina Oberlander und das Handwerk des Augenoptikers

und das Handwerk des Augenoptikers Wie ist es, als Kind auf Volksfesten wie dem Plärrer aufzuwachsen?

Alte Augsburger Spezialitäten: kulinarisch und kurios!

Promis in Interview: Was macht Bayerisch-Schwaben aus?

Alle Artikel der Sonderbeilage finden Sie auch in unserem Blätterkatalog für "Typisch bayerisch – typisch schwäbisch".