Das ist für die Festwoche in Thierhaupten 2023 geplant

Zum Geburtstag des Musikvereins Thierhauptens startet mit der Festwoche am 10. August 2023 ein Volksfest, das mit Umzug, Festzelt & Co. ein buntes Programm bietet.

Ein großes Fest steht in der Marktgemeinde Thierhaupten bevor, wenn vom 10. bis 15. August 2023 an sechs Tagen der Musikverein Thierhaupten seinen 160. Geburtstag feiert. In der 57. Auflage der traditionellen Festwoche steht dabei die Blasmusik im Mittelpunkt, zumal der Bezirk 15 im Allgäu-Schwäbische Musikbund sein 70-jähriges Bestehen und das 44. Bezirksmusikfest gleich mitfeiert.

Im Mittelpunkt des Festzumzuges in Thierhaupten steht die Blasmusik – auch 2023 ist dem wieder so. Foto: Claus Braun

Ein Volksfest mit Festzelt und einer Menge Musik

Bereits im Vorfeld übertreffen sich politische Honoratioren mit Superlativen. Bürgermeister und Schirmherr Anton Brugger verspricht ein musikalisches Großereignis und, dass Thierhaupten noch nie besser geklungen hat. Landrat Martin Sailer findet, dass für das Fest mit Thierhaupten kein besser Austragungsort gefunden hätte werden können, da besonders hier Musik verbinde und Freude bereitet – und zwar seit mehr als eineinhalb Jahrhunderten!

Damit die sechs bunten Festtage gelingen, hat sich seit einem Jahr ein rühriger vielköpfiger Festausschuss um die Vereinsvorsitzende Manuela Mair um die Details gekümmert. Herausgekommen ist ein Programm, wo Freunde der bayerisch-böhmischen Blasmusik voll auf ihre Kosten kommen, aber auch Menschen, die vor allem bei den Stimmungsbands beste Party machen und im Urlaubsmonat August so richtig „abfeiern“ möchten.

Das Programm der Festwoche in Thierhaupten 2023

Der Startschuss fällt am Donnerstag, 10. August 2023, wenn sich gleich vier Kapellen nach einem Sternmarsch zum Standkonzert ab 18 Uhr am Marktplatz treffen. Dort wird ein großes Fass mit Freibier ausgeschänkt, ehe dann im großen Bierzelt an der Baarer Straße der offizielle Fassanstich um 19 Uhr erfolgen wird. Am ersten Abend spielt dann die Festkapelle „Original D‘Lechtaler Musikanten“ auf.

Am darauffolgenden Freitag, 11. August 2023, unterhält wieder die Festkapelle die Besucher, wenn der Motto-Abend „Tag der Betriebe und Landwirtschaft“ für ein volles Festzelt sorgen wird.

Am Wochenende wird es dann so richtig bunt: Am Samstag, 12. August 2023, kommen die Kinder und Senioren ab 14 Uhr auf ihre Kosten! Es gibt verbilligte Preise im Vergnügungspark des Festgeländes, ein Kinderprogramm mit gemeinsamem Basteln und Malen sowie einen Luftballonwettbewerb, wo es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Musikalisch unterhält die Jugendkapelle des Musikvereins, bevor am Abend ab 19.30 Uhr die Showband „Jolly Sound“ einheizen wird.

Der Festsonntag, 13. August 2023, verlangt von den rund 500 ehrenamtlich tätigen Menschen der Festwoche, den aktiven Musikantinnen und Musikanten, aber auch von allen Besuchern eine Höchstleistung. Bereits um 8 Uhr öffnet das Bierzelt und die 29 Vereine des Bezirks 15 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund werden erwartet. Um 9.30 Uhr findet im Festzelt ein Gottesdienst statt, der von drei Kapellen umrahmt wird. Eine anschließende Instrumentensegnung ist inklusive.

Festumzug zur Festwoche in Thierhaupten

Der Tageshöhepunkt ist der Festumzug mit pferdebespannten Blumen-Motivwägen und dem hörenswerten Gemeinschaftschor im Klosterinnenhof. Hierbei macht die normal gewohnte Umzugsstrecke durch die Augsburger Straße eine Umgehung, dem Klosterberg hinauf zum Kloster.

Hans Kaiser wird in seiner Paraderolle des Sautreibens bei der Festwoche in Thierhaupten 2023 sogar als Motiv eines Festwagens zu sehen sein. Foto: Claus Braun

Der Nachmittag gehört dann ab 15.30 Uhr im Bierzelt Berthold Schick und seinen „ Allgäu 6“. Um 19.30 Uhr steht die große Blasmusikparty mit den „Most Pressers“ unter dem Motto „So kann Blasmusik“ auf dem Tagesprogramm. In einem Wettbewerb wird unter anderem die „größte anwesende Kapelle in Tracht“ gekürt.

Der folgende „Brückentag“, Montag, 14. August 2023, gehört ab 13.30 Uhr den Freunden des Kartenspiels, da ein „Preis-Schafkopf-Turnier“ Besucher anlocken soll. Am Abend ist die Showband „Bätscher Buam“ aus Senden erstmals in Thierhaupten zu Gast und die fünf Musiker versprechen, dass „sobald wir die Lederhosen anziehen und die Bühne betreten, es für uns nur eine Richtung gibt, und zwar Vollgas nach vorne!“

Die Festwoche Thierhaupten ist für ihre Partyabende bekannt. Am 14. August 2023 treten erstmals die „Bätscher Buam“ auf. Foto: Bätscher Buam

Am Feiertag „Mariä Himmelfahrt“, 15. August 2023, klingt die Festwoche langsam aus! Ab 10 Uhr findet im Zelt ein Frühschoppen statt. Bis 17 Uhr ferner ein „Tag der Landwirtschaft“, wo sich der Bauernverband Thierhaupten und Selbstvermarkter aus der Region vorstellen. Ein „Böhmischer Abend“ mit den „Original D‘Lechtaler Musikanten“ ab 18.30 Uhr beendet dann die Feierlichkeiten der 57. Festwoche in der Marktgemeinde.