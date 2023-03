FC Augsburg zu Gast beim FC Bayern: Was die Statistik sagt

Am 24. Spieltag der Saison 2022/2023 gastiert der FC Augsburg im Derby bei Bayern München. Wir haben ein paar Fakten zum bayerischen Prestigeduell zusammengetragen.

In unserem Statistik-Special zum Derbykracher zwischen Augsburg und München erfahren Sie unter anderem, was einen König in dieser Saison so speziell macht, wie der FCA den großen FCB so richtig ärgern konnte und warum sich der Bayern-Trainer auf die Gäste aus der Fuggerstadt freut, sie aber gleichzeitig auch fürchtet.

Es lebe der „King“

Bayern-Angreifer Kingsley Coman glänzt in dieser Spielzeit mit Bestleistungen – und wird für die Münchner immer unverzichtbarer. Der Franzose kann sich ans Revers heften, in der Bundesliga-Saison 2022/2023 noch ungeschlagen zu sein. Denn bislang verlor der Rekordmeister zweimal, in beiden Partien fehlte der Mann mit dem Spitznamen „King“.

Serienbrecher FCA: Woran Bayern in Augsburg scheiterte

Die Roten aus der Landeshauptstadt erzielten in 103 der ihrer letzten 104 Bundesliga-Spiele mindestens einen Treffer. Die Ausnahme: die 0:1-Hinspielniederlage in Augsburg. Der FCA ist also Serienbrecher des FCB, was den Kickern von Trainer Julian Nagelsmann gar nicht schmecken dürfte.

Angst- oder Lieblingsgegner?

Bayern-Coach Julian Nagelsmann, einst als Verteidiger im FCA-Nachwuchs aktiv, dürfte gegen seinen Ex-Klub mit gemischten Gefühlen antreten. Auf der einen Seite verlor der 35-Jährige mit den Münchnern bereits zweimal gegen Augsburg, auf der anderen Seite holte der FCB-Trainer gegen die Fuggerstädter wettbewerbsübergreifend mehr Siege als gegen jedes andere Team.

Beruhigendes Polster? Der FC Augsburg vor dem Klassenerhalt

Acht Punkte – so groß ist der Vorsprung des FC Augsburg vor dem Duell mit dem bayerischen Rivalen auf den Abstiegsrelegationsplatz. Nie war der Abstand nach unten größer.

Erneuter Serienbrecher?

Lang lang ist’s her: Man schrieb die Saison 2011/12, als letztmals der Deutsche Meister nicht FC Bayern München hieß. Borussia Dortmund hatte sich die Schale geschnappt. Die angesprochene Spielzeit war auch die letzte, in der die Serientäter aus München zuletzt in einer Saison zweimal gegen das gleiche Team verloren. Der FC Augsburg hat also morgen eine historische Chance.

FC Augsburg und Bayern München: die Teams 2022/2023 im Vergleich

Mannschaft FC Augsburg Bayern München Tabellenplatz 13 1 Punkte 27 49 Tore 28:39 66:22 Bester Torschütze Ermedin Demirovic (7) Jamal Musiala (11) Siege 8 14 Unentschieden 3 7 Niederlagen 12 2 Trainer Enrico Maaßen Julian Nagelsmann

FCA vs. FCB: Die Statistik seit 1969

Siege FC Augsburg : 4

: 4 Unentschieden: 2

Siege FC Bayern : 23

Letztes Spiel: 1:0 für den FC Augsburg am 17. September 2022 in der Augsburger WWK Arena. Torschütze: Mergim Berisha