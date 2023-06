Frühjahrsmarkt in Zusmarshausen 2023 mit Marktsonntag

Im Landkreis Augsburg steht ein Frühjahrsmarkt an. Am Sonntag, 4. Juni 2023, findet er mit verkaufsoffenem Sonntag und vielen Aktionen in Zusmarshausen statt.

Am ersten Juni-Sonntag findet in Zusmarshausen der Frühjahrsmarkt statt. Er ist einer von zwei Marktsonntagen im Jahr. Der zweite ist am dritten Sonntag im September.

Doch jetzt steht erst einmal der Frühjahrsmarkt 2023 an. Zu dem Marktsonntag verwandelt sich die Augsburger Straße in Zusmarshausen am Sonntag, 4. Juni 2023, von 10 bis 17 Uhr zur Shopping-Meile. Über 50 Marktkaufleute preisen ihr buntes Angebot an und am Nachmittag zwischen 12 und 17 Uhr haben auch noch die Geschäfte in der Gemeinde offen.

Programm zum Frühjahrsmarkt in Zusmarshausen 2023

Am Marktsonntag kann aber nicht nur eingekauft, sondern auch zugeschaut, zugehört und gestaunt werden, denn es gibt zahlreiche Aktionen. So lädt das Tanzstudio Let's dance in der Augsburger Straße zu einer kleinen Zeitreise ein. Es gibt unter anderem ...

eine Boogie-Woogie-Tanzvorführung

eine Open-air-Tanzfläche

einen Hula-Hoop-Wettbewerb

einen Vintage-Markt

ein Oldtimertreffen

Das ist für den Zusmarshauser Marktsonntag geplant

Die Musikschule Zusmarshausen-Horgau bespielt die Bühne auf dem Marktplatz mit Musik und das Heimatmuseum Zusmarshausen in der Augsburger Straße 11 hat zwischen 14 und 17 Uhr seine Dauerausstelllung geöffnet.

Wer öfter den öffentlichen Nahverkehr nutzen möchte, kann sich außerdem an einem Stand über das neue Angebot des AVV in der Region, den AktiVVo-Kleinbus, informieren.

Alles in allem erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Marktsonntag in Zusmarshausen mit vielen Angeboten bei voraussichtlich bestem Marktwetter.