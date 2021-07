Seit einem Jahr ist die Firma CAFFE SERVICEPARTNER am neuen Standort in Dillingen – Geschäftsführer Albert Renner legt Wert auf allerhöchste Qualität und besten Geschmack

Der Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee weckt in nahezu jedem deutschen Haushalt am Morgen die Lebensgeister. Nicht umsonst betont Albert Renner gerne: „Wir verkaufen des Deutschen liebstes Getränk.“ Mit seiner Firma CAFFE SERVICEPARTNER (CSP) ist der Geschäftsführer vor einem Jahr von Ziertheim in die neuen Geschäftsräume in Dillingen gezogen. In der Josef-Krätz-Straße 11 sind Unternehmer, aber auch Privatleute willkommen, die Wert legen auf besten Kaffee.

Kaffeemaschinen für Betriebe und Büros

Das Kerngeschäft von CSP liegt in der Versorgung von Betrieben und Büros mit Heißgetränken sowie Wasser und dem Verkauf von Kaffeemaschinen im gewerblichen als auch privaten Bereich.

Zu den zufriedenen Kunden zählen Hotel- und Gastronomiebetriebe, Banken, Feuerwehren, Bäckereien und Konditoreien, Krankenhäuser, Arztpraxen, Industriebetriebe oder Kanzleien in ganz Bayern.

Möglich ist zudem auf Nachfrage ein Mietservice für Festivitäten, Messen und Veranstaltungen.

Zuverlässiger technischer Support

Natürlich gehört der technische Support zum Leistungsspektrum. Ansprechpartner hier ist der technische Leiter Reinhold Göppinger. Er und sein Team installieren, warten und reparieren die Kaffeemaschinen zeitnah und professionell – dank Schulungen direkt bei den Herstellern.

Verkostung vor Ort

Ist dank der persönlichen Beratung die passende Kaffeemaschine für die jeweiligen Anforderungen und Wünsche gefunden, hilft Albert Renner bei der Wahl der Bohnen. Denn die geschmackliche Vielfalt ist enorm!

Große geschmackliche Vielfalt steht zur Auswahl

Bei einer Verkostung vor Ort präsentiert der Geschäftsführer höchstpersönlich eine Auswahl der infrage kommenden Röstungen. Zusammen mit seinen Kunden findet Renner die passende Geschmacksrichtung.

Leidenschaft für Kaffee

„Unser oberstes Ziel ist Kundenzufriedenheit. Flexibilität hat da einen hohen Stellenwert,“ ist sich Albert Renner sicher. Er betont: „CSP lebt Werte wie Beständigkeit, Ehrlichkeit, hohe Qualität, prompten Service.“

Das spürt und schmeckt man! Durch die Leidenschaft für Kaffee, Interesse an den neuesten Entwicklungen, einem deutschlandweiten Netzwerk und laufenden Weiterbildungen kann CSP eine unschlagbare Dienstleistung anbieten.

Ideal für den Handel: SB-Automaten

Bei Bedarf werden ebenso Standgeräte für Snacks und Kaltgetränke angeboten. Die Geräte werden von CSP geliefert und nach Kundenwunsch eingestellt.

Großes Potenzial sieht Geschäftsführer Albert Renner in diesem Bereich für Metzgereien, Hofläden oder den Handel, die ein zuverlässiges, hygienisch einwandfreies und individuelles SB-Angebot unabhängig von den Geschäftsöffnungszeiten anbieten wollen.

Die Automaten gibt es vom Hersteller Sielaff in unterschiedlichen Größen und Farben mit verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen und Frischeeinstellungen.

