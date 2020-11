ANZEIGE

Alter Standort - neue Ideen

Idee des Bestattungsparks am Friedhof Bissingen ist eine echte Alternative zur gängigen Bestattung

"Das Büro in Bissingen bleibt natürlich weiter bestehen", betont Michael Werner. Auch wenn jetzt mit dem Neubau der Aussegnungshalle in Wittislingen ein weiterer Standort rundum in neuem Glanz erstrahlt. "Alles bleibt beim alten. Wir haben hier kurze Wege für alle in Bissingen und drumherum und sind weiter fachkundiger Ansprechpartner."

Alternative zum Friedwald

Neu ist in Bissingen die Installation des Bestattungsparks auf dem Friedhof Bissingen als Alternative zum Friedwald. Eine weitere Besonderheit: auch Auswärtige dürfen hier beerdigt werden.

Neuinstallation: Bestattungspark

"Erstens ist es eine preiswerte Alternative zur Beerdigung auf einem Friedwald. So zahlt man bei mir für den Bestattungsplatz unterm Baum 250 Euro. Dann kommen noch die Kosten für Krematorium, Grab ausheben und Co. dazu. Aber wir sind am Ende noch weit unter der Summe einer vergleichbaren Beisetzung in einem Friedwald", rechnet Werner vor.

Eine erschwingliche Möglichkeit der Bestattung also im sehr schön und übersichtlich angelegten Bestattungspark.

Mit über 10 Jahren Erfahrung kümmert sich Michael Werner mit seinem Team auch hier in Bissingen um die Verstorbenen sowie die Hinterbliebenen, denen er maximale Hilfestellung gibt und fachkundig die Sterbepapiere ausstellt, Behördengänge erledigt und Friedhofs- und Standesämter sowie Kirchen informiert um die Trauernden vollumfänglich zu entlasten.

