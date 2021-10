Bestnoten: Digital und persönlich

VR Bank Augsburg-Ostallgäu bietet beste Beratung vor Ort und zeitgemäßen Service und freut sich über eine besondere Auszeichnung

Sei es persönlich vor Ort in den Filialen, am Telefon, per Video oder digital – die VR Bank Augsburg-Ostallgäu bietet exzellente und nachhaltige Beratungs- und Servicequalität auf allen Kanälen. Im Bankenvergleich renommierter Testinstitute erhält die Regionalbank regelmäßig Bestnoten. Mit der Auszeichnung „Beste der Besten“ der Gesellschaft für Qualitätsprüfung konnte sie sich heuer sogar den ersten Platz im gesamtdeutschen Vergleich sichern. Bei den Beratenden der VR Bank in Aichach und Kühbach sind der Kunde und die Kundin in besten Händen.

Mit Kapitalanlage etwas bewegen

Immer mehr Anlegende wollen mit ihrer Kapitalanlage nicht nur Erträge erzielen, sondern auch etwas bewegen. Zur finanziellen Rendite kommt sozialer, ökologischer oder ethischer Mehrwert hinzu. Daher ist die Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen stark gewachsen. Ein Beispiel: Nachhaltigkeitsfonds der Union Investment, dem Fondspartner der VR Bank, rangieren auf den vordersten Plätzen der meistverkauften Anlageprodukte.

Regional verwurzelt

Neben dem klassischen Bankgeschäft ist die VR Bank seit vielen Jahren regional verwurzelt. Durch ihr gesellschaftliches Engagement fördert sie soziale Initiativen, kulturelle und sportliche Projekte in der Region. Dieser Gedanke steht auch hinter der Crowdfunding- Initiative „Viele schaffen mehr“, um nachhaltige Ideen voranzutreiben. Vereine und gemeinnützige Organisationen können auf der Crowdfunding-Plattform www.vrbank-hilft.de Herzensprojekte realisieren, bei denen oft die finanziellen Mittel fehlen. Erfolgreich finanzierte Projekte des TSV Kühbach und des BC Aichach zeigen: Viele schaffen einfach mehr! (pm/bif)

Vor Ort

