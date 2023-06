Ab 70 Jahren fahruntauglich? Was diese zwei Würzburger Seniorinnen zum Führerschein-TÜV und Autofahren im Alter sagen

Plus Sich vom Auto trennen? Wieso eine 85-Jährige genau das gemacht hat, eine 90-Jährige nicht aufs Auto verzichtet – und was ein Fahrlehrer zu den EU-Plänen sagt.

Unübersichtliche Kreuzungen, links abbiegen, die Spur halten – das bereite vielen älteren Autofahrerinnen und Autofahrern Probleme, sagt Ralf Steinbacher. Der Regionalvorsitzende des Landesverbandes bayerischer Fahrlehrer für die Region Würzburg und Main-Spessart führt im Auftrag des ADAC regelmäßig Fahr-Fitness-Checks bei Senioren durch. Seine Erfahrung: Wer an diesen Checks teilnimmt, ist meist fit. Unsichere Fahrer würden sich nicht trauen, sagt Steinbacher.

Bislang sind solche Check-Ups freiwillig. Geht es nach der EU, dann sollen über 70-Jährige alle fünf Jahre ihre Fahrtauglichkeit nachweisen. Auch die Verkehrswacht stuft diese Personengruppe im Straßenverkehr als "besonders gefährdet" ein. Doch was denken ältere Menschen über den Führerschein-TÜV? Das sagen zwei Würzburger Seniorinnen.