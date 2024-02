Würzburg

11:00 Uhr

Angefahren und im Graben liegen geblieben: Wie Hund "Louis" aus der Nähe von Würzburg wieder zurück nach Hause fand

Plus Berner Sennenhund "Louis" wurde am Dienstagmorgen in Unterpleichfeld angefahren. Der schwer verletzte Hund konnte nicht mehr nach Hause laufen. Was passiert ist.

Von Gina Thiel

Berner Sennenhund "Louis" ist ein typischer Bauernhof-Hund. Er spielt im Stall, läuft auf dem Hof herum und entdeckt gern die Welt – so beschreibt Franziska Fischer ihren vier Jahre alten Rüden. Aber er hat auch eine andere Seite: "Er will viel kuscheln und ist einfach eine coole Socke." Am vergangenen Montagabend jedoch jagte er seiner Familie aus Unterpleichfeld einen ziemlichen Schrecken ein.

"Er ist am Sonntagabend ausgerissen und wir haben ihn die halbe Nacht lang gesucht", sagt Fischer. Nicht das erste Mal, denn Louis ist bekannt dafür, gern mal davonzulaufen. Deshalb hat ihm die Familie extra einen GPS-Tracker gegeben, doch ausgerechnet am Montagabend ist dieser ausgefallen.

