Hammelburg

04:00 Uhr

Bundeswehr-Besuch: Verteidigungsminister Pistorius lässt sich heute in Hammelburg die Fähigkeiten des Heeres zeigen

Verteidigungsminister Boris Pistorius will heute in Hammelburg mit Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch kommen. Das Bild zeigt ihn bei einem Truppenbesuch vor wenigen Tagen in Mecklenburg-Vorpommern.

Plus Boris Pistorius ist laut Umfragen der beliebteste Bundesminister in Berlin. Am heutigen Dienstag kommt der SPD-Politiker nach Unterfranken. Was er in Hammelburg plant.

Von Michael Czygan

Verteidigungsminister Boris Pistorius kommt am heutigen Dienstag nach Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen). Sein "Antrittsbesuch" beim deutschen Heer führt den SPD-Politiker an die Infanterieschule der Bundeswehr.

Pistorius will den fünfstündigen Aufenthalt in Unterfranken vor allem nutzen, um "persönliche Gespräche" mit Soldatinnen und Soldaten zu führen, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Außerdem wolle er sich die Fähigkeiten der "leichten und mittleren Kräfte des Heeres", die an der Schule in Hammelburg gelehrt werden, zeigen lassen.

