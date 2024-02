Demonstrationen gegen Rechtsextremismus: So viele Menschen protestierten am Wochenende in Unterfranken

Tausende gingen am Samstag und Sonntag wieder auf die Straße und zeigten Flagge gegen rechts. Meist kamen weit mehr Teilnehmer als erwartet.

Bundesweit waren es Hunderttausende, die am Wochenende auf die Straße gingen und demonstrierten. Auch in Unterfranken protestierten sehr viele Menschen in mehreren Städten gegen Rechtsextremismus und für Demokratie. Aufgerufen dazu hatten zivilgesellschaftliche überparteiliche Initiativen und Bündnisse. Meist kamen weit mehr Teilnehmer als erwartet.

Bis zu 10.000 Menschen in Würzburg

Bis zu 10.000 Menschen folgten dem Aufruf "Gemeinsam gegen Rechts! Keine Ruhe dem Faschismus!" und beteiligten sich am Samstagnachmittag am Protestzug durch die Würzburger Innenstadt. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstrierenden auf rund 5000. Die Aussagen auf den Bannern und Papptafeln richteten sich vor allem gegen die Partei AfD.

Rund 600 Menschen demonstrierten in Gerolzhofen

In Gerolzhofen (Lkr. Schweinfurt) wurde es eng auf dem Marktplatz. Dort versammelten sich am Samstag nach Schätzung der Veranstalter rund 600 Menschen. Die Polizei zählte rund 400 Demonstrierende. Der Aufruf zur Demo unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!" erfolgte erst wenige Tage zuvor. Einer der Initiatoren, Georg Löhrlein, zeigte sich sehr zufrieden. Er hatte mit weniger Teilnehmern gerechnet.

2000 Menschen gegen Hass und Spaltung in Kitzingen

Gut 2000 Menschen zogen am Sonntag durch Kitzingen und beteiligten sich an der "Demonstration der Demokratinnen und Demokraten - gegen Hass und Spaltung". Organisiert wurde sie vom "Arbeitskreis Gehwissen" und von "Omas gegen Rechts". Die Veranstalter waren überwältigt. Erwartet hatten sie lediglich 400 Menschen. Vorgestellt wurde auch das Kitzinger Manifest für eine starke Demokratie. Ein Punkt lautet: "Menschen aller Nationen sind für uns eine Bereicherung in Kitzingen".

In Bad Kissingen sangen 1500 Menschen die "Ode an die Vielfalt"

Geschätzt 1500 Menschen nahmen am Demonstrationszug in Bad Kissingen teil. Am Rathausplatz fand am Sonntagnachmittag die Kundgebung statt. Er war zu klein für die große Zahl der Demonstrierenden. So waren auch die angrenzenden Straßen und Gassen voller Menschen. Immer wieder wurde auf die Melodie der Europa-Hymne eine "Ode an die Vielfalt" angestimmt: "Lasst uns ein Europa wagen ohne Angst und ohne Hass, lasst uns demokratisch sagen: Nazis hab'n hier keinen Platz. Menschenfreunde sind uns lieber, Vielfalt reichen wir die Hand. Und wir rufen: Niemals wieder rechter Wahn in uns'rem Land!".

Bis zu 2000 Demonstrierende in Aschaffenburg

In Aschaffenburg hieß das Motto: "Es ist 5 vor 12! Nie wieder ist jetzt!". Zur Kundgebung am Samstag auf dem Theaterplatz kamen laut dem Bündnis "Aschaffenburg ist bunt" mehr als 2000 Menschen, laut Polizei waren es rund 1400.