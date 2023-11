München/Premich/Weibersbrunn

10:00 Uhr

Es geht weiter im Kabinett für die Unterfranken: Judith Gerlach wird Chefin im Gesundheitsministerium

Plus Die CSU-Personalien waren bis zuletzt ein Geheimnis. Nach ersten Informationen wird Judith Gerlach Gesundheitsministerin. Ein weiterer Unterfranke bleibt im Kabinett.

Von Michael Czygan

Judith Gerlach wird neue bayerische Gesundheitsministerin - und damit Nachfolgerin von Klaus Holetscheck, der zum CSU-Fraktionschef im Landtag gewählt worden war. Das verlautete am Mittwochmorgen aus CSU-Kreisen. Endgültig bekannt geben will Ministerpräsident Markus Söder die Personalien für die Staatsregierung um 11 Uhr in der CSU-Fraktion.

Auch der bisherige Innenstaatssekretär Sandro Kirchner bleibt dem Vernehmen nach Mitglied der Staatsregierung. Er behält seinen Posten.

