06:17 Uhr

Sechsjähriger ertrinkt in Kitzbüheler Ache: Vater festgenommen

St. Johann in Tirol stand im August 2022 unter Schock: Ein sechsjähriger Junge ertrank in der Kitzbühler Ache. Jetzt wurde der Vater festgenommen.

Wende bei den Ermittlungen nach dem Tod eines Jungen in St. Johann in Tirol: Der Sechsjährige ertrank im August in der Kitzbüheler Ache. War es der Vater?

Die Bestürzung war groß am 28. August des vergangenen Jahres. In St. Johann in Tirol war ein geistig behinderter sechsjähriger Junge in der Kitzbüheler Ache ertrunken. Montagfrüh wurde jetzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck der 38-jährige Vater festgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen des Landeskriminalamtes besteht der Verdacht, dass der angebliche Raubüberfall nicht stattgefunden hat und der Vater selbst für den Tod des Buben verantwortlich ist. Vater des toten Jungen bestreitet Verdacht des Landeskriminalamtes Der Festgenommene wurde am Dienstag vom Landeskriminalamt in Anwesenheit seiner Verteidiger dazu befragt. Er hat den Verdacht bestritten und bleibt bei seiner bisherigen Darstellung. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse von einem dringenden Verdacht des Mordes und der Vortäuschung einer Straftat aus. Das Landesgericht Innsbruck entscheidet nun über die Verhängung der Untersuchungshaft. Das war die ursprüngliche Meldung vom 28.8.2022 zum Tod des Jungen von St. Johann Am frühen vergangenen Sonntagmorgen gegen vier Uhr war ein 37-Jähriger von Unbekannten ohnmächtig geschlagen und ausgeraubt worden, als er mit seinem sechsjährigen Sohn einen Spaziergang im Bereich der Redford-Promenade in St. Johann ( Tirol) unternahm. Das Opfer wurde gegen 5.20 Uhr von einem Passanten gefunden, der die Rettung verständigte. Als er wieder zu sich kam, fragte der 37-Jährige nach seinem geistig beeinträchtigten Kind. Weil dieses nicht da war, wurde sofort eine Suchaktion unter Beteiligung der Feuerwehr St. Johann, einer Polizei-Diensthundestreife und zahlreichen Polizeistreifen eingeleitet. Kind tot aus Kitzbühler Ache geborgen Der geistig beeinträchtigte Junge hatte sich laut Polizei wohl aus dem Kinderbuggy befreit, sich in Richtung der Kitzbühler Ache aufgemacht und war darin ertrunken. Gegen 6.20 Uhr wurde das Kind tot in der Kitzbühler Ache gefunden.

