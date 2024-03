Fränkisches Derbläggn in Burglauer: Verspäteter Hubert Aiwanger sonnt sich im Beifall

Plus Die Veranstaltung im Lauertal hat Kultstatus. Das hängt nicht mehr allein an der launigen Fastenpredigt von Fredi Breunig. Das Gesamtpaket macht es richtig rund.

Alle hatten ihren Spaß – Publikum wie Politiker. Beim Selfie mit Ludwig Hartmann, dem Landtags-Vizepräsidenten, beim Pläuschchen mit Hubert Aiwanger, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten, oder beim Prosit mit Bruder Elisäus: Das 16. "Fränkische Derbläggn" in der mit 500 Menschen vollbesetzten Rudi-Erhard-Halle in Burglauer (Lkr. Rhön-Grabfeld) war ein Fest der guten Laune.

Nach dem Bieranstich brachte Oliver Tissot das Publikum als moderner Hofnarr mit scharfem Wortwitz und schneller Beobachtungsgabe in Stimmung. "Wie schlau ist das denn!", lachte er, als die Burschen des Heimatvereins drei Bierfässer auf die Bühne trugen unter den Klängen des Defiliermarschs. "Der wird nur gespielt, wenn der Ministerpräsident da ist. Söder hat abgesagt, Aiwanger traut sich noch nicht rein. Da habt ihr den Fässern die Ehre erwiesen. Welch Parallelen zur Politik: Das Holz muss erst verbogen werden. Und irgendwann wird es innen hohl!"