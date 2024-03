Grundsteuerreform und ihre Tücken: Was auf Bayerns Bürger zukommt und was die Kommunen noch steuern können

Plus Wie gerecht ist die Grundsteuerreform? In diesem Jahr entscheidet sich, wie teuer es künftig für die Eigentümer werden kann. Das Wichtigste im aktuellen Überblick.

Die meisten Immobilien- oder Grundstücksbesitzer haben ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Vor allem die komplizierten Fälle aber wurden noch nicht bescheidet. Ob und um wie viel die Grundsteuer ab 2025 teurer wird, hängt ganz wesentlich von den Kommunen ab: Senken sie ihre Hebesätze für das nächste Jahr, damit die Reform aufkommensneutral bleibt - oder eben nicht?

Wie der aktuelle Stand ist, was man wissen sollte und welche Ausnahmen es geben kann.