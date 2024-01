Hammelburg

17.01.2024

Hans-Josef Fell zu Bauernprotesten und Agrardiesel: "Die Landwirte sind mitverantwortlich für das Dilemma"

Plus Der Energieexperte und Grünen-Politiker aus Hammelburg hält den Protest der Landwirte für unehrlich. Wofür Landwirte aus seiner Sicht besser demonstrieren sollten.

Von Wolfgang Dünnebier

Die bundesweiten Proteste der Landwirtinnen und Landwirte sind weiter in aller Munde. Der Grünen-Politiker, frühere Bundestagsabgeordnete und Energie-Experte Hans-Josef Fell verfolgt sie aufmerksam. Beim Thema Klimaschutz wünscht sich Fell mehr zivilen Ungehorsam, die Aktionen der "Letzten Generation" unterstützte er. Im Interview sagt der 72-jährige Energie-Experte aus Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen), was ihn jetzt an den Demonstrationen der Bauernschaft stört.

Fell

Agrardiesel

Hans-Josef Fell: Mich bewegt, dass vor allem der Bauernverband und über 90 Prozent der Bauern Chancen nicht ergriffen haben, die eröffnet wurden, um vom Erdöldiesel wegzukommen. Ich selbst habe seit dem Jahr 2000 mit der rot-grünen Regierung daran gearbeitet, dass wir Alternativen bekommen. Zusammen mit großen Herstellern wurden unter anderem Pflanzenöltraktoren entwickelt. Die Industrie hat gute Entwicklungsarbeit geleistet. Die Landwirtschaft hat sich aber zu großen Teilen geweigert, dies aufzugreifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

