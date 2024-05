FUSSBALL

04:00 Uhr

Heimvorteil durch Kunstrasen? Zahlen in Unterfranken sprechen eine klare Sprache

Plus In der Region sind viele Fußballteams, die über künstliche Spielfelder verfügen, entweder bereits Meister oder auf dem Weg zum Titel. Warum ist das so? Zwei Trainer antworten.

Von Uli Sommerkorn

Überdurchschnittlich viele Fußballmannschaften, die Kunstrasenplätze ihr Eigen nennen können, sind in dieser Saison in Unterfranken sportlich erfolgreich. Zwei Trainer sprechen darüber, woran das liegt. Magnus Rentzsch, seit 2020 Coach beim Kreisklassisten SV Veitshöchheim, verfügt seit dieser Saison über einen Kunstrasen fürs Training und für den Spielbetrieb. Im Verein von Philipp Christ, der seit 2016 beim TSV Eisingen die Verantwortung trägt, gibt es ein solches Spielfeld nicht. Beide Trainer antworten auf Fragen, ob solche Spielfelder sportlich nützen und was ihre Vor- und Nachteile sind.

Sind Mannschaften mit Kunstrasenplätzen wirklich sportlich erfolgreicher als andere?

Wer auf aktuelle Tabellen schaut, kann diese Frage für die Region bejahen. Mit der DJK Hain (Lkr. Aschaffenburg) wurde in der Bezirksliga West ein Team vorzeitig Meister, das ausschließlich auf Kunstrasen spielt, in der Kreisligen Würzburg 1 mit dem SV Kürnach eine Mannschaft, die ihre Heimspiele meistens auf künstlichem Untergrund ausgetragen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen