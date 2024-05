Kaufhof-Schließung in Würzburg: Worüber OB Schuchardt mit den Vermietern spricht und wie viel das Gebäude kosten würde

Plus Das Aus für den Galeria Kaufhof-Standort Würzburg scheint beschlossene Sache. Für die Stadt wäre das ein herber Schlag ins Kontor: Fragen an OB Christian Schuchardt.

Seit rund einer Woche steht fest, dass Galeria Kaufhof in Würzburg am 31. August schließen soll. Wie hat sich die Stadt auf diese Situation vorbereitet? - Oberbürgermeister Christian Schuchardt im Gespräch mit der Redaktion über Handlungen, Hoffnungen und Perspektiven.

Christian Schuchardt: Das ist schwer zu beantworten, weil es sich um eine private Immobilie handelt und sich Mieter und Vermieter einigen müssen. Würzburg ist ja ein äußerst rentabler Standort. Ob er erhalten wird, ergibt sich aus der Zukunftseinschätzung von Galeria Kaufhof und der Renditeerwartung des Vermieters. Ich würde es begrüßen, wenn sich Aiwanger auch für Würzburg wie für Augsburg engagiert.