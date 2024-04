Würzburg

15:40 Uhr

Nach dem Aus von Galeria Kaufhof in Würzburg: Jetzt steht das offizielle Schließungsdatum fest

Plus Am vergangenen Samstag wurde bekannt, dass Galeria Karstadt Kaufhof in Würzburg schließen wird. Inzwischen ist auch das Datum bekannt. Lange soll es nicht mehr dauern.

Von Gina Thiel

Die Nachricht über die Schließung der Galeria Karstadt Kaufhof Filiale in Würzburg beschäftigt derzeit viele Leute. Seit vergangenem Samstag steht fest, dass der Standort in Würzburg das dritte Insolvenzverfahren nicht überleben wird. Neben Würzburg müssen in Bayern auch noch zwei weitere Filialen schließen: Augsburg und Regensburg.

Im März vergangenen Jahres hatte die zweite Insolvenzwelle des Galeria Karstadt Kaufhof Konzerns schon einmal einen Standort in Unterfranken getroffen: Schweinfurt. Knapp ein Jahr später, am 17. Januar, ging dort das Licht aus. Die Beschäftigten der Filiale in Würzburg werden wohl nicht so viel Zeit haben, sich auf das Ende vorzubereiten.

