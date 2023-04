Schweinfurt

16:00 Uhr

Nach Insolvenz von Galeria Kaufhof: Droht nun auch das Aus für die Stadtgalerie in Schweinfurt?

Rund ein Drittel der Verkaufsflächen in der Schweinfurter Stadtgalerie sind geschlossen. Passen Shopping-Malls überhaupt noch in die heutige Zeit?

Plus Der Leerstand in der Stadtgalerie wächst. Scheitert das Konzept Shopping-Mall in Schweinfurt? Was das Management sagt und welche Auswirkungen das Galeria-Aus hat.

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

Wegbrechende Besucherzahlen, eine hohe Inflation und die steigende Konkurrenz durch den Onlineversandhandel: Die Liste an Problemen im stationären Einzelhandel ist lange. Meldungen wie die über die jüngst angekündigte Schließung der Galeria-Kaufhof-Filiale in Schweinfurt offenbaren, wie ernst es aktuell um viele Geschäfte, Kaufhäuser und den örtlichen Handel in Innenstädten dem Anschein nach stehen muss.

Die Insolvenz der angeschlagenen Warenhauskette facht dabei erneut die Debatte über die Entwicklung des Einkaufstandorts Schweinfurt an. Wie wirkt sich das drohende Aus der Kaufhof-Filiale auf die örtliche Einkaufswelt aus? Und haben große Kaufhäuser und Shopping-Malls in Zeiten von Amazon, Zalando und Co. überhaupt noch eine Chance auf dem Markt?

