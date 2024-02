Neben Uschi Glas und Markus Wasmeier: Landtag verleiht Verfassungsorden an Würzburger Anwalt Chan-jo Jun

Plus Für ihren Einsatz für die Demokratie ehrt Landtagspräsidentin Ilse Aigner 51 Persönlichkeiten. Einige Promis sind dabei - und neben Anwalt Jun fünf weitere Unterfranken.

Schauspielerin Uschi Glas bekommt ihn, Skistar Markus Wasmeier und die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Charlotte Knobloch auch: Landtagspräsidentin Ilse Aigner ehrt 51 Persönlichkeiten aus dem Freistaat mit dem Bayerischen Verfassungsorden. Mit dabei sind auch sechs Unterfränkinnen und Unterfranken.

Der Bekannteste ist der Würzburger Anwalt Chan-jo Jun. Der 49-Jährige wird für sein Engagement gegen Hass und Hetze im Internet ausgezeichnet. Er sei ein "Pionier bei der Lösung von Rechtsproblemen in Bezug auf die Sozialen Medien", heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landtag.