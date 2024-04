Lohr

Prozess um Tötungsdelikt in Lohr beginnt: 15-Jähriger für Mord an Mitschüler auf der Anklagebank

Kerzen am Schulzentrum nach dem Tod eines 14-jährigen Schülers im September 2023: Die Trauer über den Mord in Lohr (Lkr. Main-Spessart) war groß. Nun beginnt der nicht öffentliche Prozess gegen den Tatverdächtigen.

Plus Sieben Monate nach den Todesschüssen in Lohr muss das Landgericht Würzburg in einem schwierigen Prozess klären: Nahm sich der Angeklagte einen US-Serienkiller zum Vorbild?

Von Manfred Schweidler

Das Entsetzen einer ganzen Region brachte der Lohrer Pfarrer Sven Johannsen treffend auf den Punkt: "Das Unvorstellbare wird mitten unter uns Wirklichkeit." Sieben Monate später hallen die Worte des Pfarrers aus der Gedenkfeier für den erschossenen 14-jährigen Schüler nach - bis nach Würzburg, ins Strafjustizzentrum. Ab diesem Freitag, 3. Mai, ist dort ein jetzt 15 Jahre alter Jugendlicher auf der Anklagebank - und soll das Unvorstellbare erklären.

Wird der Junge die Frage beantworten, ob und warum er seinen Mitschüler am 8. September 2023 zu dem Platz neben dem Lohrer Schulzentrum Nägelsee lockte? Und warum er dann, wie Ermittler und Rechtsmediziner annehmen, hinter ihn trat und die großkalibrige Pistole auf seinen Hinterkopf richtete? "Er hat die Tat nur begangen, um zu töten", sagt Tobias Kostuch, Sprecher der Würzburger Staatsanwaltschaft.

