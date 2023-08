Würzburg/Erfurt

18:15 Uhr

"Querdenker"-Gutachterin aus Würzburg gezielt ausgesucht? Weimarer Amtsrichter wegen Rechtsbeugung jetzt verurteilt

Plus Bewährungsstrafe für einen Richter aus Thüringen, der die Corona-Maskenpflicht an zwei Schulen kippen wollte. Welche Rolle eine Würzburger Biologin im Verfahren spielte.

Von Aaron Niemeyer Artikel anhören Shape

Der Weimarer Amtsrichter, der nach einer Absprache mit einer Würzburger Gutachterin wegen Rechtsbeugung angeklagt war, ist an diesem Mittwoch vom Landgericht Erfurt zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Richter habe in Zusammenhang mit der Maskenpflicht in Thüringen ein Urteil gefällt, "das er von vorneherein so beabsichtigt hatte", hieß es in der Urteilsbegründung.

Das Verfahren am Amtsgericht Weimar, in dem er im April 2021 seine Entscheidung fällte, habe er aktiv generiert. "Aus unserer Sicht bestehen deshalb keine Zweifel an der Befangenheit", sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch. Damit sei der Straftatbestand der Rechtsbeugung erfüllt.

