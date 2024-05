Würzburg/Thüngen

11:00 Uhr

Querdenker-Plakate auf der Werntalbahn: Frühere Anwältin sagt, Angeklagter war in Tat eingeweiht

In ein solches Plakat ist ein ICE auf der Strecke der Werntalbahn bei Thüngen gefahren.

Plus Beteiligt an dem Anschlag soll der 39-jährige Hauptangeklagte allerdings nicht gewesen sein und sich von der Aktion distanziert haben. Allerdings sprechen mehrere Indizien gegen ihn.

Von Christian Ammon

Am Dreikönigstag 2021 war ein ICE bei Thüngen in ein mutmaßlich von Querdenkern auf den Gleisen der Werntalbahn aufgestelltes Plakat gerauscht. Im Berufungsverfahren gegen das erstinstanzliche Urteil hat am Landgericht nun die frühere Anwältin des erstinstanzlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilten 39-jährigen Hauptangeklagten aus Bad Bocklet ausgesagt und ein aus Sicht ihres Mandanten entlastendes Telefonat geschildert.

Mit seiner früheren Anwältin aus Fürth hatte der Hauptangeklagte zwei Tage nach einer Hausdurchsuchung telefoniert. Für die 53-Jährige stand damals fest: "Der war's nicht." Der heute 39-Jährige habe noch deutlich unter dem Eindruck der Durchsuchung gestanden: "Er war sehr beeindruckt, erschüttert von der Situation." Eine Beteiligung an der Tat vor Ort habe er bestritten. Die Planung soll ihm jedoch bekannt gewesen sein, auch die Agierenden soll er benannt haben. Ob Namen fielen, wusste sie nicht mehr sicher. Er soll sich von der Aktion und auch von den Beteiligten deutlich distanziert haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen