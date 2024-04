Bad Königshofen

06.04.2024

Sechs Wochen nach Automatensprengung Bad Königshofen: Landeskriminalamt spricht von schwierigen Ermittlungen

Plus Nach einer weiteren Sprengung in der Sparkasse Konradsreuth wurden vier Tatverdächtige festgenommen. Sind das die Täter aus Bad Königshofen?

Von Hanns Friedrich

Sechs Wochen ist es inzwischen her, dass bislang Unbekannte zwei Geldautomaten der Sparkasse Bad Königshofen sprengten. Sie konnten unerkannt in einem schwarzen Audi Typ RS6 fliehen, gut eine Woche später wurde die Sparkassenfiliale in Stadtlauringen heimgesucht.

Am 25. Februar wurden vier Tatverdächtige nach einer erneuten Sprengung in der Sparkasse Konradsreuth, festgenommen. Ob sie mit den Automatensprengungen in Bad Königshofen oder Stadtlauringen in Verbindung gebracht werden können, ist bislang noch unklar. "Die Ermittlungen gestalten sich äußerst schwierig und umfangreich", heißt es von der Pressestelle des Bayerischen Landeskriminalamtes in München.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

