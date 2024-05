Schwanfeld

07:53 Uhr

Über 380 Feuerwehreinsätze in Unterfranken: Wo der Starkregen am Donnerstag besonders kräftig war

Plus Starker Regen führte in der Nacht auf Freitag zu überfluteten Straßen und Kellern in Unterfranken. Im Landkreis Schweinfurt traten Bäche über die Ufer.

Von Jonas Keck

Unwetter mit Starkregen haben in Unterfranken am Donnerstagabend zu mehreren hundert Feuerwehreinsätzen geführt. Im Bereich der Integrierten Leitstelle (ILS) in Würzburg waren vor allem der Landkreis Main-Spessart und der Norden des Landkreises Kitzingen betroffen. Rund 150 Mal ist die Feuerwehr der Pressestelle des ILS zufolge am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag ausgerückt. Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller waren die Hauptursache dafür. Vereinzelt seien auch Bäume umgeknickt.

Viele Einsätze rund um Werneck und Schwanfeld

Die ILS Schweinfurt ist für die Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und die kreisfreie Stadt Schweinfurt zuständig. Einem Pressesprecher zufolge sorgte Starkregen in diesem Bereich für 37 Einsätze der Feuerwehr – die meisten davon rund um Werneck und Schwanfeld (Lkr. Schweinfurt). Einige Keller seien vollgelaufen. Bäche seien über die Ufer getreten und manche Straßen überschwemmt worden. Auch am Freitagmorgen waren dort noch Feuerwehrleute im Einsatz, um das Wasser bestmöglich in Schach zu halten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

