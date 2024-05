Schweinfurt

14:00 Uhr

Und schon wieder gerät der "Go&Change"-Prozess ins Stocken: Technische Probleme im Schweinfurter Gerichtssaal

Plus Weil der Ton nicht zu hören ist, kann am Landgericht ein Video nicht abgespielt werden. Erneut greift die Verteidigung die Psychiatrie an, in der Kai K. untergebracht ist.

Von Benjamin Stahl, Christine Jeske, Lisa Marie Waschbusch

Erneut verläuft ein Verhandlungstag im Prozess gegen den Kopf der Gemeinschaft "Go&Change" anders als geplant. Diesmal liegt es nicht an Zahnschmerzen des Angeklagten, die dafür sorgen, dass Kai K. verhandlungsunfähig ist. Auch Zeugen, die nicht erscheinen oder nicht aussagen wollen, sind an diesem Freitag am Landgericht Schweinfurt nicht das Problem. Dieses Mal ist es die Technik, die den Richtern einen Strich durch die Rechnung macht.

Eigentlich soll an diesem 13. Verhandlungstag ein Video der Vernehmung gezeigt werden, die die Polizei im Mai 2023 mit der 30-Jährigen durchgeführt hat - kurz nachdem die Frau von Kai K. vergewaltigt, geschlagen und gewürgt worden sein soll. Zwar startet die rund dreistündige Aufzeichnung und auf der Leinwand im Gerichtssaal sieht man die Frau, die vernommen wird, mit deutlichen Verletzungen im Gesicht. Der Ton ist jedoch so leise, dass die Vorsitzende Richterin Claudia Guba den Film stoppen lässt.

