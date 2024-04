Schweinfurt/Würzburg

17:15 Uhr

Viel Unruhe in der Unterfranken-AfD: Bezirkschef Graupner kämpft mit Personal-Querelen und unangenehmen Fragen

Die Kritik in der AfD an seinem Krisenmanagement in der Causa Halemba und an seinem Führungsstil reißt nicht ab: Richard Graupner, unterfränkischer Bezirkschef der AfD.

Plus Ein prominenter Parteiaustritt, anhaltende Vorwürfe gegen Bezirkschef Richard Graupner: Der Parteitag in Würzburg warf ein Schlaglicht auf die tiefen Konflikte in der AfD.

Von Benjamin Stahl, Benjamin Stahl, Henry Stern , Michael Czygan

Ein prominenter Parteiaustritt, die Androhung von Parteiausschluss gegen Vorstandsmitglieder, interne Kritik an Bezirkschef Richard Graupner und dazu der schwelende Ärger über den umstrittenen Landtagsabgeordneten Daniel Halemba: Die AfD in Unterfranken ist nach vielen Monaten interner Streitereien offenbar weiterhin vor allem mit sich selbst beschäftigt.

Die Personalquerelen jedenfalls scheinen kein Ende zu kennen: Daniela Mahler, bislang Graupners Stellvertreterin als Bezirksvorsitzende und Stadträtin in Schweinfurt, ist vor kurzem aus der AfD ausgetreten. Über eine Nachfolge für Mahler im Bezirksvorstand wurde auf dem AfD-Bezirksparteitag am vergangenen Wochenende in Würzburg jedoch nicht entschieden. "Aus Zeitgründen nicht möglich", sagt Graupner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen